Штырков победил Антигулова техническим нокаутом в первом раунде

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков одержал победу техническим нокаутом над экс-бойцом UFC Гаджимурадом Антигуловым в первом раунде на турнире RCC 19.

В середине раунда Ивану удалось оказаться в доминирующем положении на земле и набрасывать удары Гаджимураду. В результате рефери принял решение остановить поединок. Бой между Штырковым и Антигуловым стал соглавным на турнире RCC 19 и проходил в весе до 100 кг. Для Уральского Халка эта победа стала шестой подряд.

Напомним, в своём рекорде Штырков имеет 23 победы, два поражения и одну ничью. Для Ивана этот бой стал первым за полтора года. Последний поединок по ММА он провёл 3 декабря 2022 года, победив единогласным решением Асылжана Бахытжанулы на RCC 13.