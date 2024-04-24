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Александр Усик — Тайсон Фьюри, когда бой, кто фаворит, где смотреть трансляцию, бокс в Саудовской Аравии

«Искусственный тяжеловес». Объясняем, почему Усик побеждает в любом весе
Игорь Некрасов
Александр Усик — Тайсон Фьюри
Аудио-версия:
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Александр идёт за вторым титулом абсолютного чемпиона мира.

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет поединок непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Они определят первого обладателя титула абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе в эру четырёх поясов.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик
19 мая 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Александр Усик

Собственно, в случае победы Усик сможет стать уникальным боксёром в плане спортивных результатов. На любительском уровне Александр выиграл всё, что только можно – чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпийские игры. И всё это в категории до 91 кг. В профессионалах украинец выступал в крузервейте (до 90,7 кг) и катком прошёлся по дивизиону: уже в 10-м для себя поединке он стал чемпионом мира, а спустя ещё пять боёв выиграл Всемирную боксёрскую суперсерию и стал абсолютным чемпионом мира. Но и на этом Усик не остановился, поднялся в королевский дивизион, хотя многие к этому относились со скепсисом: мол, Александр слишком маленький для тяжеловеса. Но украинец побил Дерека Чисору, а после забрал все чемпионские пояса у Энтони Джошуа, дважды разобравшись с Эй Джеем. И вот теперь Усик находится в шаге от второго титула абсолютного чемпиона, на этот раз – в королевском дивизионе.

Главные моменты предстоящего турнира:
Александр Усик — Тайсон Фьюри: скоро бой века! Цыганский король ответит за трэш-ток? LIVE
Live
Александр Усик — Тайсон Фьюри: скоро бой века! Цыганский король ответит за трэш-ток? LIVE

«Мне Усик тоже нравится. И стиль его. Это как раз манера, которую я предпочитаю. Он техничный, но Фьюри умеет пользоваться габаритами, он настоящий тяж. Усик поднялся из первого тяжёлого, он искусственный тяжеловес», — высказался по поводу Усика в тяжёлом весе тренер сборной России по боксу Геннадий Ковалёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

«Искусственный тяжеловес» — пожалуй, хорошее определение для данной ситуации. Всю свою карьеру Александр не выступал свыше 90 кг, да и не нужно ему это было: при росте 191 см он комфортно чувствовал себя в крузервейте. Но для наследия Усик перешёл в тяжи, для чего взял годовую паузу и работал над набором массы, готовился к новой весовой категории. Нужно сказать, что Александр действительно прибавил в весе, стал крепче. Но Усик, в отличие от, например, Джона Джонса, не настолько увлёкся работой с железом, набором мышц и прочим. Да, Усик набрал 10 кг и на всех взвешиваниях теперь показывает 100 кг, но при этом Александр сохранил все свои основные преимущества, за счёт которых он стал тем, кто он есть.

В чëм преимущества Тайсона Фьюри?
Габариты решают? Подробный разбор техники и навыков Тайсона Фьюри
Габариты решают? Подробный разбор техники и навыков Тайсона Фьюри

Весь стиль Александра построен на движении, работе ног, поэтому Усику было важно сохранить подвижность, манёвренность и в тяжах. Без этого конкурировать с природными тяжами ему было бы просто невозможно: просто размениваться ударами с огромными парнями и пытаться помериться с ними физической силой в случае Усика – это утопия. С манёвренностью и футворком украинец сохранил и скорость, что добавляет ему преимущества в поединках с более тяжёлыми и зажатыми соперниками. Даже на фоне, казалось бы, довольно скоростного тяжеловеса Энтони Джошуа Усик в этом плане смотрелся гораздо предпочтительнее.

Александр перенёс все свои главные качества из крузервейта в тяжи, при этом в королевском дивизионе они стали даже более акцентированы: если раньше Усик дрался с боксёрами примерно таких же габаритов, как и он сам, то теперь на фоне, например, Чисоры, Александр выглядит слишком скоростным и быстрым. В тяжах с Усиком боксируют большие парни, но украинец переигрывает их за счёт своих сильных сторон и, конечно, боксёрского интеллекта, который у него на высоте. Усик умеет подстраиваться под своих соперников, умеет нивелировать разницу в габаритах, и, пожалуй, является одним из самых умных боксёров не только королевского дивизиона, но и в целом современного бокса.

Александр Усик

Александр Усик

Фото: Julian Finney/Getty Images

Но впереди у Александра главное испытание в его карьере. Против него в ринге выйдет Тайсон Фьюри, который также обладает хорошими работой на ногах и скоростью, при этом у Фьюри будет весомое преимущество в габаритах, которым он умеет пользоваться. Поэтому поединок с Тайсоном будет для Усика и его команды главной проверкой: сможет ли украинец навязать британцу свой бой, сможет ли использовать свои сильные стороны и одержать победу? Если да, то вопросов о том, кто является лучшим боксёром XXI века, должно стать гораздо меньше. Второй титул абсолютного чемпиона мира навсегда впишет имя Усика в историю мирового бокса.

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