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Фьюри — Усик, бой 18 мая 2024 года, поражения Усика, кто фаворит в бою Усик — Фьюри

Убегал от россиянина и не приходил на реванш. Все поражения Александра Усика
Игорь Некрасов
Все поражения Александра Усика
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В любительской карьере у Усика было не всё так гладко, как в профессионалах.

18 мая в Саудовской Аравии пройдёт масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира состоится самый ожидаемый поединок последних лет – Александр Усик и Тайсон Фьюри определят в очном противостоянии первого в истории обладателя титула абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе в эпоху четырёх поясов.

Интриги этому бою добавляет тот факт, что у обоих боксёров «0» в графе поражений на профессиональном ринге. При этом оба проигрывали в любителях.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик
19 мая 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Александр Усик

Любительская карьера Александра была гораздо серьёзнее, чем у британца. Несмотря на то что боксом Усик начал заниматься только в 15 лет, довольно быстро он стал добиваться серьёзных результатов. Уже через три года Александр завоевал свою первую большую медаль – бронзу чемпионата Европы — 2006 в категории до 75 кг. Правда, на том турнире украинец потерпел одно из самых болезненных поражений в своей карьере. В полуфинале Усик попал под каток топового российского боксёра-любителя, действующего на тот момент чемпиона мира Матвея Коробова. Россиянин завершил бой досрочно, при этом отправив Усика в нокдаун.

«Если я не ошибаюсь, то я выиграл ещё до четвёртого раунда. Если превышаешь разрыв 15-20 очков, то останавливают бой ввиду явного преимущества. Если не ошибаюсь, то было два нокдауна. Один был точно в конце второго раунда. В конце третьей трёхминутки я уже набрал нужное количество очков, и бой был остановлен», — сказал Коробов на YouTube-канале «Студия бокса Виктора Ялымова».

Подробности поединка Усика и Коробова:
Российский боксёр так избил Усика, что судья остановил бой. На реванш украинец не явился
Российский боксёр так избил Усика, что судья остановил бой. На реванш украинец не явился

Интересно, что молодой Усик мог взять реванш у своего обидчика уже через три месяца: сборные России и Украины встретились между собой на командном Кубке мира. Но вот Усик на бой с Коробовым не вышел: видимо, исправить что-то за три месяца Александр не сумел и предпочёл обойтись без ещё одного разгромного поражения.

Коробов был не единственным россиянином, которому удавалось побеждать Усика на любительском уровне. Особняком стоят противостояния украинца с непобеждённым в профессионалах Артуром Бетербиевым. Боксёры встречались между собой трижды, и в первом случае победа досталась россиянину. Произошло это на матчевой встрече России и Украины в 2007 году. Оба работали в своих стилях: Бетербиев напирал и действовал в силовой манере, украинец же кружил вокруг Артура, демонстрируя отличную работу ног. Поединок завершился с небольшим перевесом россиянина — 12:10. Но нужно отметить, что на ключевых соревнованиях — чемпионате мира — 2011 и Олимпиаде-2012 — Усик оказался сильнее.

В 2008 году украинец поднялся в категорию до 81 кг и завоевал право выступить на Олимпийских играх в Пекине. Правда, на самих Играх Александр выступил ещё на категорию выше – 91 кг. И выступил неудачно. Во втором круге он проиграл будущему серебряному призёру Олимпиады итальянцу Клементе Руссо.

2008 год в целом получился не самым простым для украинца. Он метался между тяжёлым и полутяжёлым дивизионами, выиграл чемпионат Европы в 81 кг, после чего выступил на Кубке мира в Москве в категории до 91 кг, где потерпел ещё одно поражение – на этот раз от кубинца Осмая Акосты.

В 2009 году украинец окончательно перешёл в тяжёлый вес и на чемпионате мира в том году проиграл в полуфинале россиянину Егору Мехонцеву. Тот бой получился довольно странным, Усик бегал от Мехонцева по рингу, с россиянина снимали очки за попадание в пах, но при этом Егор всё равно вырвал победу на последней минуте поединка, организовав несколько отличных атак.

«С Усиком бой был реально трудным. Украинец избрал достаточно неожиданную тактику: попросту бегал от меня по рингу, как будто я на него с топором шёл. До поры до времени это приносило ему успех. По ходу поединка я, конечно, не знал, какой счёт, но ощущение было, что проигрываю. В последнем раунде я резко активизировался, да и Усик подустал», — рассказывал Егор Мехонцев «Советскому спорту».

Каким было последнее поражение Усика:
«Украинец бегал, словно я с топором был». Как Усик получил между ног и проиграл россиянину
Видео
«Украинец бегал, словно я с топором был». Как Усик получил между ног и проиграл россиянину

Поражение от Мехонцева стало последним в карьере Александра. Усик выиграл чемпионат мира — 2011, а следом и Олимпиаду, где в финале взял реванш у Клементе Руссо. После этого украинец перешёл в профессионалы, где, в отличие от любительской карьеры, в графе поражений у него до сих пор красуется «0».

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