Убегал от россиянина и не приходил на реванш. Все поражения Александра Усика

В любительской карьере у Усика было не всё так гладко, как в профессионалах.

18 мая в Саудовской Аравии пройдёт масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира состоится самый ожидаемый поединок последних лет – Александр Усик и Тайсон Фьюри определят в очном противостоянии первого в истории обладателя титула абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе в эпоху четырёх поясов.

Интриги этому бою добавляет тот факт, что у обоих боксёров «0» в графе поражений на профессиональном ринге. При этом оба проигрывали в любителях.

Любительская карьера Александра была гораздо серьёзнее, чем у британца. Несмотря на то что боксом Усик начал заниматься только в 15 лет, довольно быстро он стал добиваться серьёзных результатов. Уже через три года Александр завоевал свою первую большую медаль – бронзу чемпионата Европы — 2006 в категории до 75 кг. Правда, на том турнире украинец потерпел одно из самых болезненных поражений в своей карьере. В полуфинале Усик попал под каток топового российского боксёра-любителя, действующего на тот момент чемпиона мира Матвея Коробова. Россиянин завершил бой досрочно, при этом отправив Усика в нокдаун.

«Если я не ошибаюсь, то я выиграл ещё до четвёртого раунда. Если превышаешь разрыв 15-20 очков, то останавливают бой ввиду явного преимущества. Если не ошибаюсь, то было два нокдауна. Один был точно в конце второго раунда. В конце третьей трёхминутки я уже набрал нужное количество очков, и бой был остановлен», — сказал Коробов на YouTube-канале «Студия бокса Виктора Ялымова».

Интересно, что молодой Усик мог взять реванш у своего обидчика уже через три месяца: сборные России и Украины встретились между собой на командном Кубке мира. Но вот Усик на бой с Коробовым не вышел: видимо, исправить что-то за три месяца Александр не сумел и предпочёл обойтись без ещё одного разгромного поражения.

Коробов был не единственным россиянином, которому удавалось побеждать Усика на любительском уровне. Особняком стоят противостояния украинца с непобеждённым в профессионалах Артуром Бетербиевым. Боксёры встречались между собой трижды, и в первом случае победа досталась россиянину. Произошло это на матчевой встрече России и Украины в 2007 году. Оба работали в своих стилях: Бетербиев напирал и действовал в силовой манере, украинец же кружил вокруг Артура, демонстрируя отличную работу ног. Поединок завершился с небольшим перевесом россиянина — 12:10. Но нужно отметить, что на ключевых соревнованиях — чемпионате мира — 2011 и Олимпиаде-2012 — Усик оказался сильнее.

В 2008 году украинец поднялся в категорию до 81 кг и завоевал право выступить на Олимпийских играх в Пекине. Правда, на самих Играх Александр выступил ещё на категорию выше – 91 кг. И выступил неудачно. Во втором круге он проиграл будущему серебряному призёру Олимпиады итальянцу Клементе Руссо.

2008 год в целом получился не самым простым для украинца. Он метался между тяжёлым и полутяжёлым дивизионами, выиграл чемпионат Европы в 81 кг, после чего выступил на Кубке мира в Москве в категории до 91 кг, где потерпел ещё одно поражение – на этот раз от кубинца Осмая Акосты.

В 2009 году украинец окончательно перешёл в тяжёлый вес и на чемпионате мира в том году проиграл в полуфинале россиянину Егору Мехонцеву. Тот бой получился довольно странным, Усик бегал от Мехонцева по рингу, с россиянина снимали очки за попадание в пах, но при этом Егор всё равно вырвал победу на последней минуте поединка, организовав несколько отличных атак.

«С Усиком бой был реально трудным. Украинец избрал достаточно неожиданную тактику: попросту бегал от меня по рингу, как будто я на него с топором шёл. До поры до времени это приносило ему успех. По ходу поединка я, конечно, не знал, какой счёт, но ощущение было, что проигрываю. В последнем раунде я резко активизировался, да и Усик подустал», — рассказывал Егор Мехонцев «Советскому спорту».

Поражение от Мехонцева стало последним в карьере Александра. Усик выиграл чемпионат мира — 2011, а следом и Олимпиаду, где в финале взял реванш у Клементе Руссо. После этого украинец перешёл в профессионалы, где, в отличие от любительской карьеры, в графе поражений у него до сих пор красуется «0».