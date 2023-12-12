Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боксёр Егоров рассказал, как относится к крикам «Русские, вперёд!» с трибун

Боксёр Егоров рассказал, как относится к крикам «Русские, вперёд!» с трибун
Комментарии

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Алексей Егоров рассказал, как относится к национальным кричалкам отечественных болельщиков во время спортивных соревнований.

Напомним, лозунг «Русские, вперёд!», скандировавшийся во время поединка между Сосланом Асбаровым и Алексеем Папиным в октябре, вызвал возмущение части боксёрской общественности, посчитавшей, что он может привести к межнациональной розни.

«Мне это немного непонятно, а в целом – орут и орут. Поддерживают, тоже неплохо. Мне это не очень близко, потому что у меня товарищи и друзья разных национальностей. Я так точно кричать не буду», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android