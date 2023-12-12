Боксёр Егоров рассказал, как относится к крикам «Русские, вперёд!» с трибун

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Алексей Егоров рассказал, как относится к национальным кричалкам отечественных болельщиков во время спортивных соревнований.

Напомним, лозунг «Русские, вперёд!», скандировавшийся во время поединка между Сосланом Асбаровым и Алексеем Папиным в октябре, вызвал возмущение части боксёрской общественности, посчитавшей, что он может привести к межнациональной розни.

«Мне это немного непонятно, а в целом – орут и орут. Поддерживают, тоже неплохо. Мне это не очень близко, потому что у меня товарищи и друзья разных национальностей. Я так точно кричать не буду», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.