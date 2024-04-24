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«Вероятность 99,9%». Тренер Леона Эдвардса назвал его следующего соперника

«Вероятность 99,9%». Тренер Леона Эдвардса назвал его следующего соперника
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Дэйв Ловелл, тренер чемпиона UFC в полусредней весовой категории Леона Эдвардса (Великобритания), рассказал, что его подопечный почти со 100-процентной вероятностью в следующем поединке встретится с Белалом Мухаммадом. Бой должен пройти на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания). Спортивное шоу состоится 27 июля.

«UFC пройдёт здесь [в Манчестере] в июле, так что, без сомнения, Леон будет в карде. Думаю, следующим будет Белал Мухаммад. Это не высечено на камне, но 99,9%, что это будет Белал», — приводит слова Ловелла издание talkSPORT.

Ранее российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев признался, что поединок с Эдвардсом стал бы для него боем мечты.

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