Менеджер Забита Магомедшарипова раскрыл, какое предложение UFC отправил бойцу

Бывший российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступавший в полулёгком дивизионе UFC, несколько месяцев назад получил предложение от промоушена Даны Уайта, но ответил отказом. Об этом рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
«Да, последний раз они предлагали Забиту вернуться где-то два или три месяца назад. В весовую категорию 66 кг или, если он захочет, 70 кг. Или, если он даже не хочет выступать, просто приглашали его в Лас-Вегас. Чтобы обсудить, предложить.
Но у него просто нет желания [возвращаться], хотя нет ничего принципиального. Иногда ты что-то хочешь, а иногда — нет. Сейчас у него нет желания. У него были проблемы со здоровьем, когда он активно дрался. Сейчас проблем со здоровьем нет, он хорошо себя чувствует, но уже нет мотивации», — приводит слова Магомедова ТАСС.
Эффектный удушающий приём от Забита Магомедшарипова:
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