«Nisha уже выиграл мэйджор, Topson — TI, а Arteezy все еще ждет свой финал»

Secret и VP на The Chongqing Major

Большинство взглядов зрителей The Chongqing Major было приковано к Team Secret и Virtus.pro. Именно между этими командами развернулась борьба за титул, денежный приз и очки. И обе команды уже обеспечили себе поездку на The International 9. В финале в этот раз сильнее оказались европейцы. Как и предупреждали Yapzor и Puppey, они проиграли в верхней сетке, чтобы отомстить в решающем матче.

* Забавный факт: С тех пор, как VP сформировали кор-основу этого состава после TI6, они никогда не финишировали на турнире ниже топ-6 (если считать 5-8 место в Бостоне). Конечно, иногда это потому что в турнире было только 6 команд, но все равно это впечатляющая стабильность.



* Ramzes очень-очень-очень хорош, и не только в этом сезоне. Он играет на таком уровне практически 3 года без перерывов. Просто зверь.

* Как только эти VP выиграют TI, они будут лучшей командой в истории доты. Я поверить не могу, что 5 человек так круто подошли друг другу и так чертовски хороши в доте. Ramzes вообще человек?



* Пожалуйста, Боже, пусть VP получат свой заслуженный аэгис в этом году.

Просто вписывайте их в финал каждого мэйджора и все. Они всегда там. Невероятная игра от VP.

* Это только мне так кажется, или MidOne — лучший выбор, если твоя команда ищет скиллового мидера, который может жертвовать фармом? С таким нетворсом на Slark он проделывает невероятную работу. И на MK он сделал то же самое. Он один из лучших создателей пространства среди мидеров.



* Puppey — главный инноватор и консерватор в драфте одновременно.



* Забавно, как Nisha уже выиграл мэйджор, Topson выиграл TI, а RTZ все еще ждет свой финал.



* Наконец-то годы не паления страт Puppey оправдывают себя.



* После этой игры Secret имеют статистику 13-12 против VP в 7.19-7.20. У них ничья по мэйджорам и у них одинаковое количество очков.



* Пожалуйста, пусть этот год будет годом, когда Puppey станет двукратным чемпионом TI. Я болею за него с TI2. Год за годом он капитанит в тир-1 командах.

EG на The Chongqing Major

Конечно, не обошли вниманием и бронзовых призёров турнира — Evil Geniuses. Казалось, что по ходу турнира американцы разогнались, но этой скорости не хватило, чтобы обыграть Team Secret. В очередной раз EG остались на третьей строчке, а Arteezy так и не попал в финал мэйджора. Зато «злые гении» выбили с домашнего мэйджора сразу три китайские команды.

Фото: Игорь Безбородов, StarLadder

* Bulldog правильно отметил на своем стриме. Ты берешь Фуру в мид как заготовку против героя вроде Huskar, который не может на ранней стадии справляться с пеньками. Может, EG повезло на тренировках, но я так и не понял, почему нужно давать своему лучшему игроку Фуру в двух картах подряд. Bulldog еще отметил, что EG играли слишком пассивно, когда они еще могли выигрывать драки с инициированием от Doom, но они всегда ждали возможности реагировать на нападение, а не нападать самостоятельно. Ну а VP выглядят мощно.



* Любите их или ненавидите, EG постоянно оказываются в центре увлекательной доты.



* Если я скажу тебе, что кто-то умер и больше ничего не добавлю, о ком ты подумаешь и почему это s4?



* Я знаю, тут всякая драма с EG и OG, но появление Fly в EG — это просто благословение. Вы можете видеть, что они вполне стабильно играют в поздней стадии, намного меньше фидят и в общем спокойней в поздней игре. Надеюсь, они смогут победить, но Secret и VP — это огромное препятствие перед ними.

* Ничто не остановит моих мальчиков перед третьим местом! Ничто!



* Есть много действительно крутых четверок, но Cr1t постоянно выжимает максимум из имеющегося минимума. Этот парень может быть единственным контролем в команде — и все равно выиграет тебе игру. Он найдет деньги на очень быстрый блинк, хотя ему вообще не отдают фарм.

Evil «leave china to us» Geniuses. PPD должен гордиться.

* Godz прав, у VP и Secret есть командная химия, они подходят друг другу. Вы можете видеть это в игре и вне ее. EG очень талантливы индивидуально, но у них нет командной сплоченности. Не уверен, что им нужно делать с этим, может, это придет со временем. А может и нет.



* EG — это Арсенал в доте.

Team Liquid со стендином

Team Liquid на мэйджоре было тяжело. Команде пришлось играть со срочной заменой в лице Shadow, который не говорит на английском, а объясняться с ним приходилось чуть ли не жестами. Но, учитывая обстоятельства, результат Team Liquid можно считать вполне достойным.

Фото: Игорь Безбородов, StarLadder

* GH и MC так смеялись, когда Kuro пытался разговаривать с Shadow после драфта. Языковой барьер — это большой недостаток, особенно когда ты играешь против Secret, команды, которая так хорошо тебя знает.



* Драфты Liquid, должно быть, основаны на том, что они тренировали с Miracle, что не очень известно Shadow. Еще я был на стриме xinQ, и он сказал, что MC играет не слишком хорошо. Underlord должен выигрывать линию 1v1 против Tiny.



* Я знаю, что GH объективно лучший игрок на Io в этой игре. Но играть страту с Io со стендином, который не говорит с вами на одном языке и еще и выиграть — это впечатляюще. — Прям как игра в пабе на высоком MMR?



* Спасибо Shadow, что помог в последнюю минуту. Им сильно не хватало синергии, что понятно, раз они не тренировались вместе и были вынуждены выжимать максимум из этой ужасной ситуации. Дело не в Liquid или Shadow, это просто неудачное стечение обстоятельств. Мне жаль Liquid. Fnatic отыграли очень хорошо, но мне кажется, что это как будто потому что они встретились с командой, которой не хватало синергии. Ну и MP отлично отыграл по сравнению с остальным турниром.

* Мне начинает надоедать, когда студия аналитики обвиняет только Shadow и игнорирует ошибки остальной команды. Я не фанат Liquid, но они закинули большую часть ранней стадии на мидовой тир-1, и в этом стоит винить не только Shadow. Я нормально отношусь к тому, чтобы так делали фанаты, но студия аналитики только подпитывает хейт к Shadow.



* Мне кажется, Liquid довольны. 7-8 место — это не плохой результат, учитывая, что им пришлось играть со стендином с языковым барьером и отравлением. Fnatic заслужили победу и смотрелись очень хорошо. Выбейте LGD из этого мэйджора в призрачном городе!



* Liquid с 4 стендинами на прошлом мэйджоре заняли место выше.

Dendi в Tigers

Главная новость для СНГ-региона пришла из Юго-Восточной Азии. Данил Dendi Ишутин нашёл новую команду — теперь он играет в Tigers (пока на правах стендина). Правда, первая же открытая квалификация на мэйджор команде не поддалась. Будем ждать отборов на майнор. Может, успеют сыграться.

* Mushi+Dendi в одной команде. Кто бы мог подумать?



* Mushi всегда был игроком, которого Dendi больше всего уважает. Пересмотрите съемки со старых TI, где Dendi кланяется перед Mushi, когда они жмут друг другу руки после матча, и вы поймете, как они восхищаются друг другом.



* Эта команда заработает только на одних спонсорах. — Квалификации в SEA будут смотреть 30k.



* Увидев это, я осознал, что Dendi на самом деле мой любимый игрок. Ничего не могу сделать, радуюсь за него.



* О, Dondo! Удачи, чувак. Новые испытания, новый регион. Настоящий хайп! Жду возможности посмотреть на Dondo в SEA. Рад за этого парня.



* Кажется, это должно было произойти лет так пять назад.

Патч 7.21

Мэйджор окончен, до квалификаций есть ещё немного времени. А это значит, что пришла пора ждать патч. Версия 7.21 выйдет уже на этой неделе, а вместе с ней игроков ждет новая калибровка. А вот Mars придется подождать до конца февраля или начала марта.

* Они выпустят Mars 30 февраля.



* Надеюсь, что в 7.21 добавят аганимов, а не только нерфов. — Каждое убийство с reaper's scythe добавляет +5 секунд к респауну героя, умершего от его ультимейта.



* Пожалуйста, верните роумеров и интовиков-мидеров. Сделайте всех не такими толстыми. Спасибо.



* Они не сказали точно, какого года февраль. Мы все знаем, что это февраль 2020.



* Я надеюсь на изменения, которые немного замедлят игру. Сейчас она слишком поддерживает дезболл. Каждый раз, когда я включаю паб на высоком MMR, на 20-25 минуте забирают бараки. Про-игры немногим лучше. Немного увеличить броню вышек, немного понерфить награду за вышки и крипов — этого должно быть достаточно. Герои вошли в мету из-за этого. Уверен, что если игра замедлится, вариантов будет больше.



* В паре пиков на про-сцене появился Dark Seer. Пришло время опять занерфить его.



* Думаю, что все будут ждать нерфа Vlads. Так долго этот предмет был просто мусором, так странно теперь видеть его в каждой игре.

Арт недели

Если бы Rubick написал книгу, то она бы выглядела вот так.

Арт для Ceb и его шикарного Axe в финале The International 8.

Venge от Keterok охраняет своего петушка.

Моменты недели

Раньше все шутили про Arteezy застрявшего в спрутах. Пришло время нового мема — Arteezy на горе. А ведь затянул его туда его друг Zai!

Team Liquid могут скоординировать с Shadow игру с Io, но с раздачей пятюнь немного сложнее.