Расписание PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 на 13 мая — VP против Secret в матче на вылет

Сегодня, 13 мая, пройдёт четвёртый раунд группового этапа тир-1 турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам четвёртого игрового дня чемпионата в Румынии три команды покинут международный ивент по Доте. Чтобы отобраться в плей-офф, участникам группового этапа нужно заработать три победы, а три поражения, в свою очередь, приведут ростер к вылету.

Расписание игр PGL Wallachia Season 1 на 12 мая:

10:00. G2.iG (Китай, 1:2) — nouns (Северная Америка, 1:2)

13:00. Team Liquid (Швеция, 1:2) — MOUZ (Европа, 1:2)

16:00. Virtus.pro (Россия, 1:2) — Team Secret (Европа, 1:2)

Ранее в плей-офф PGL Wallachia Season 1 прошли Team Falcons и Xtreme Gaming, а покинули турнир HEROIC и Azure Ray.