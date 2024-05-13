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Голливудские продюсеры всё больше присматриваются к экранизациям инди-игр

Голливудские продюсеры всё больше присматриваются к экранизациям инди-игр
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Журналист Джейсон Шрайер в свежем материале поразмышлял на тему игровых адаптаций и их популярности в Голливуде. По его словам, современные киноделы видят большой потенциал в игровых экранизациях, поскольку такой же потенциал для развития есть в самих видеоиграх.

Шрайер привёл в пример последние успешные игровые адаптации: сериал Fallout, собравший массу тёплых отзывов от критиков и зрителей, мультфильм «Братья Супер Марио в кино», который, кстати, стал самой прибыльной лентой 2023 года.

Притом киноделов привлекают не только крупные франшизы, но и мелкие игры. К примеру, свою киноадаптацию получит инди-хоррор про рыбака Dredge. Зачастую выбор голливудских продюсеров падает на отличные истории, и в этом плане у инди-тайтлов нет проблем.

Голливуд ищет новые истории везде, где их можно найти. Эти игры, возможно, не имеют такой высокой ценности, но у них всё ещё есть потенциал.

Авторы Dredge рассказали, что, помимо продюсерской компании Story Kitchen, к ним обращались и другие крупные представители кино.

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