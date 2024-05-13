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Никита Кологривый сыграет в сериале о группе «Комбинация»

Никита Кологривый сыграет в сериале о группе «Комбинация»
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По информации издания 164.ru, Никиту Кологривого заметили на съёмках сериала о группе «Комбинация». Производство проходит в Саратове, а артист сыграет в шоу роль первого продюсера группы Александра Шишинина.

По информации журналистов, съёмочная группа воссоздала атмосферу 90-х: рядом с Ротондой поставили советскую телефонную будку, рядом припарковали две «копейки». На некоторых зданиях ещё остались оригинальные приметы времени — например, реклама плёнки фирмы Kodak.

Массовка, конечно, огненная. Даже круче, чем основные актёры, — так охарактеризовал один из зрителей на набережной.

Кологривый недавно попал в скандал, связанный со своим дебошем в новосибирском баре. Актёр устроил в нём драку, после чего провёл несколько суток в изоляторе.

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