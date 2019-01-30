Раньше трава была зеленее. Основные изменения патча 7.21 в Dota 2

Неделя между одним мэйджором и квалификацией на другой становится самым напряженным периодом для профессиональных команд в Dota 2. Нужно не только приехать на буткемп, разобраться с составом и подготовиться к отборам, но и изучить новый патч. Этой ночью Valve выпустила версию 7.21, на которой уже через два дня начнут выступления лучшие игроки мира. А пока у нас есть немного времени, чтобы разобраться в основных изменениях.

Помедленнее, пожалуйста

70% матчей на Chonqing Major завершились до 38 минуты. 35% карт не дотянули и до 32 минуты. На майноре игры были еще быстрее. И это при том, что многие команды еще осторожничали, не заходя на хайгрунд соперника сразу, а дожидаясь удобной драки или Рошана. С развитием патча 7.20 Dota 2 стала такой быстрой, что зрители просто не успевали насладиться процессом, а игры в пабе сводились к тому, что одна команда разваливала другую. Нужно было что-то менять, чтобы избежать следующих финалов с картами по 17 минут.

Принятые IceFrog меры вполне объяснимы и эффективны на бумаге. В первую очередь, разработчики немного подштукатурили вышки, которые с прошлым обновлением стали практически бумажными. Теперь им добавили еще немного брони, слегка защитили бараки. Осталось только усилить бэкдор, чтобы нельзя было так просто уничтожить строения без волны крипов.



Изменения коснулись и финансовой составляющей ранней стадии. Теперь за крипа-милишника игроки получают на 3 золота меньше. Зато награду за дальников увеличили на те же три монеты. В общем при идеальном добивании игрок получит на 6 золота меньше с одной волны. С виду цифра не очень большая, но это легко может замедлить появление стартовых артефактов. Тем более что разработчики лишили кор-героев дополнительного средства заработка — основной лагерь эншетов был заменен на обычный большой лагерь нейтралов. Наверняка обиднее всего стало мидерам Radiant.



Чтобы окончательно остановить стратегии «снежного кома» IceFrog ударил и по самому ценному — опыту. Теперь с 7 по 12 уровень героям понадобится чуть больше добитых крипов или героев. Дольше всего будет даваться переход с 8 на 9 уровень (800 опыта вместо привычных 700).



Добавьте к этому ослабление Drum of Endurance и Buckler (а вместе с ним и Mekansm) увеличение стоимости ставшего популярным Crimson Guard и даже серьезный нерф Vladmir's Offering, который теперь не использует Headdress — и получите вполне ощутимое замедление игры до 15 минуты.

Ctrl+Z

В начале этого года IceFrog проводил эксперимент с патчами, добавляя обновления в игру каждые две недели. Такая частота изменений позволяла разработчикам пробовать что-то новое, а потом легко и быстро отказываться от неудачных экспериментов. Такая система патчей не слишком порадовала игроков, но дух экспериментаторства у IceFrog не угас. Теперь он изменяет и возвращает все на круги своя с разницей в пару месяцев, а не недель.



В патче 7.21 он отказался от идеи давать 25% бонусов от основных атрибутов, которые были добавлены еще весной. Учитывая недавние изменения Wraith Band и ему подобных артефактов, игра в 7.20 превратилась в конкурс «кто быстрее соберет 3 маски или браслета». Сборки стали однообразными, а процесс не слишком интересным. Уже второй патч подряд IceFrog пытается отучить игроков идти по протоптанной дороге.

В 7.20 IceFrog захотелось провести эксперимент над ботинками, и он поменял сборки для Power Treads и Phase Boots. Первые теперь давали урон вместо скорости атаки, а вторым и вовсе пытались изменить механику. В 7.20d к «фэйзам» вернулась привычная активная способность. В 7.21 для их сборки снова нужны Blades of Attack. А PT теперь опять собираются из Gloves of Haste и дают владельцу скорость атаки. Еще немного — и вернемся в 7.05.

Еще одним важным изменением 7.20 был перерасчет параметров скорости многих предметов. Если сапоги все еще будут давать прирост в процентах, то всем остальным артефактам вернули привычные чистые цифры. Из-за этого снова пришлось перерассчитать скорость передвижения некоторых героев, чтобы вернуть баланс.



Бонусом к этому вернули талант на сплеш для Kunkлa, старый Relocate, который не прерывается и еще несколько уже знакомых бонусов. Неужели раньше было лучше?

Нужно больше керри, хороших и разных

Больше всего игроки в Dota 2 не любят застой. Особено когда речь идет о том, что на кор-позициях появляются одни и те же персонажи. В 7.20 и паре патче до него роль керри основательно заняли герои-ловкачи. На Chongqing Major самыми популярными кери стали Juggernaut и Terrorblade, следом за ними следовала Phantom Assassin и появлялась Medusa. Силовики использовались в качестве саппортов-танков, а о том, как выглядит Lifestealer, стали забывать даже олды.



В 7.21 IceFrog попытался сделать так, чтобы не просто уничтожить ловкачей, заставив вспомнить о других героях, а уравнять их в шансах. Самые популярные персонажи получили значительные ослабления. Например, для PA практически полностью переработали дерево талантов, а Terrorblade потерял немало прироста силы, а значит стал не таким толстым (хотя кому это важно, когда у тебя 83 брони, как у Армора Бабаева).

А вот всем силовикам в новой версии достались дополнительные подарки от IceFrog. Вместе с увеличением прироста основного атрибута, сила теперь дает больше здоровья, а значит они еще быстрее будут наращивать HP. Чтобы силовики выглядели еще более привлекательно, им добавили косметические баффы. Alchemist получил дополнительную ловкость, усиленные таланты и лишний большой лагерь для раннего фарма. Bristleback теперь может спамить Goo за 12 маны, а Lifestealer стал быстрее и мощнее.

А вот игрокам на Sven тонко намекнули, что этот герой — не только саппорт со щитом и станом. Когда-то этот мужик с мечом был популярным керри. Теперь он даже может бежать на 15 единиц быстрее!

Io улетел, но обещал вернуться

96% драфтов с его участием на Chongqing Major. 84 бана за турнир. Винрейт в 87,5%. И это не выдающаяся статистика для Io — это его норма. Из года в год, из патча в патч, после усиления или ослабления, этот персонаж оказывается невероятно сильным оружием в руках скилловых игроков. Он заставляет полностью менять стратегию поведения соперников на карте и в драке. Это саппорт, который вынуждает контрить его, а не керри, с которым он прилетает.

Последние 6 патчей Io только ослабляли. Герою уменьшали урон от спиритов, уменьшали скорость передвижения от Tether и сделали Relocate сбиваемой способностью, лишив возможности мгновенно спасать союзника из сложных ситуаций. В 7.20d он стал восстанавливать меньше здоровья и маны. Но этого было мало. Теперь IceFrog решил действовать более прицельно.

В первую очередь изменения коснулись Overcharge. Теперь это способность длительностью 8 секунд с кулдаунов в 18. Она тратит ману вместо ресурсов в секунду. Но зато бонусы от Overcarge возросли практически в два раза. Например, на 4-м уровне он дает 140 к скорости атаки, а не 70, как раньше. К тому же Tether теперь намного приятнее в «повседневной» жизни: он регенерирует здоровье и ману цели, даже если Io не нуждается в лечении. И самое главное для саппортов — вернулся старый Relocate. У задержка срабатывания стала чуть дольше, но зато это опять не прерываемая способность.



Изменения сумбурные и просто на бумаге не дают полного представления о том, станет ли этот герой сильнее. Overcharge в 8 секунд должно хватить на короткую драку, но в продолжительных файтах компаньону Io будет уже не так фривольно. Это все скорее повлияет на стиль игры с Io, чем уберет его из пиков из-за меньшей эффективности. Но опробовать все это пока придется только в пабах. Из Captain's Mode герой временно исчез.

Dota+ ещё существует

Недели нытья, напоминаний и десятки предложений от пользователей форума Reddit не прошли даром. Valve вспомнила, что обещала сделать Dota+ заменой сезонному Battle Pass. Однако в течение 10 месяцев игроки, оплатившие подписку сразу на год, пользовались одними и теми же бонусами и мечтали о глобальном обновлении.



Впрочем, грандиозных и впечатляющих изменений не произошло. Для начала разработчики добавили Dota+ новый главный экран, где игроки могут увидеть своих лучших персонажей и познакомиться с последними обновлениями

Также в Dota+ появились обновлённые сезонные квесты с тремя уровнями сложности. В них можно заработать еще немного осколков, если вдруг вы не погрязли в них окончательно.

Самое ожидаемое и «вкусное» — это новенькие блестящие со всех сторон сеты на четырех персонажей. Купить их можно на заработанные осколки. А сдача останется на следующие 10 месяцев ожидания.

10 важных изменений, которые нельзя упускать

1. Drum of Endurance теперь пассивно дает +20 ед. к скорости передвижения владельца вместо ауры на 6% дополнительной скорости передвижения.

2. Batrider: Firefly теперь дает бонус к скорости — 4/7/10/13%.

3. Brewmaster: длительность Cinder Brew снижена с 7 до 5 сек, продолжительность теперь обновляется после возгорания (от огненных способностей).

4. Broodmother: талант 10 уровня изменен с +75 на +125 к урону от Spawn Spiderlings;

5. Clockwerk: Battery Assault теперь кастуется без задержки анимации.

6. Juggernaut: Больше нельзя телепортироваться в Omnislash.

7. Medusa: Mystic Snake больше не отскакивает на героев с защитой от магии$.

8. Nature's Prophet: талант на 20 уровне теперь дает -25% к перезарядке способностей вместо -4 секунды к перезарядке Sprout.

9. Slark: Pounce больше не наносит 30/60/90/120 урона.

10. Techies: затраты маны на Remote Mines снижены с 200/240/300 на 120/180/240.