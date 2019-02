Приключение в постъядерной России. Что нужно знать про Metro: Исход

15 февраля выходит Metro: Exodus (в российской версии — «Исход») третий по счёту постапокалипсический боевик от студии 4A Games во вселенной, придуманной фантастом Дмитрием Глуховским. Кратко рассказываем, какой получилась новая игра, а для тех, кто не знаком с сериалом, — что это вообще такое.

«Метро: Исход» — новая игра от создателей S.T.A.L.K.E.R.

И это не громкие слова. Студию 4A Games в 2006 году действительно основали выходцы из GSC Game World, которые работали над легендарной «S.T.A.L.K.E.R. Тень Чернобыля». Спустя несколько лет после этого 4A Games выпускает Metro 2033 — первую игру по мотивам произведения Дмитрия Глуховского, которую резонно сравнивают со «Сталкером». Игры действительно было похожи во многих деталях — от всеобщего антуража постъядерного СССР до множества игровых элементов.

Спустя девять лет после выхода дебютной игры 4A Games всё ещё верны своим идеалам. «Исход» способен покорить отечественного игрока красиво разрушенными декорациями послевоенной России, душевными героями, которые в перерывах между сражениями с мутировавшими от ядерных взрывов людьми, поют песни «Аквариума» под гитару, гнетущей атмосферой, навевающей мысли о «Зоне», и многим другим. Пока вновь воспарявшая духом GSC Game World потихоньку готовится к разработке сиквела «Сталкера», 4A Games по сути уже его выпустила. Уверены, что «Исход» станет суперпопулярной игрой на постсоветском пространстве — не только из-за высокого качества, но и из-за ностальгии по прошлому.

Видео можно посмотреть на канале Metrovideogame.

«Исход» — это не экранизация «Метро 2035»

Из трёх игр сериала «Метро» только самая первая — «2033» — была почти дословной экранизацией романа Дмитрия Глуховского. Далее фантаст и 4А Games решили действовать хитрее и придумали, что игры и книги будут не повторять друг друга, а организуют одну общую вселенную. «Луч надежды» была альтернативным продолжением оригинального романа, «Исход» же — это прямое продолжение «Метро 2035». Таким образом, только в игре вы сможете узнать, чем же продолжились приключения Артёма и Ко.



Дополнительную популярность «Исходу» должно принести и решение Дмитрия Глуховского больше не писать книги во вселенной «Метро». Конечно, в будущем всё может измениться, но пока это решение окончательное. Таким образом, если вы являетесь фанатом действительно самобытной серии фантастических книг, то продолжить исследовать её вселенную вы сможете только в «Исходе».

«Исход» — это не игра в открытом мире

По первому видеоролику, показанному на конференции Microsoft на выставке E3 2017, казалось, что 4A Games отошли от концепции линейных шутеров, которой они придерживались в первых двух играх, и вывели «Исход» в открытый мир. Учитывая популярность openworld-видеоигр и современные возможности игровых систем и персональных компьютеров, такой шаг напрашивался. Но разработчики решили иначе: «Исход» — это всё ещё линейная игра, но c элементами неограниченной свободы.



Как это устроено: по сюжету вы с командой бравых выживших передвигаетесь на паровозе вглубь разрушенной России. С паровозом иногда что-то случается, и герои на некоторое время устраивают привал. Именно в эти моменты «Исход» и позволяет игроку чуть больше лишнего. Перед вами открываются довольно большие куски карты, на которых разбросаны главные и второстепенные задания, тайники, монстры и так далее. Но что угодно вам сделать не позволят, да и все приключения главного героя подчинены простой цели — починить паровоз и отправиться дальше в путь. Таким образом, «Исход» — это гибридный боевик, в котором сочетаются и линейным куски игры (особенно ближе к финалу), и вот такие зарисовки в псевдооткрытом мире.

Почти блокбастер

2033 и Last Light — были симпатичными во многом играми, но в них 4A Games и не претендовала на мировую славу. «Исход», как казалось, могла бы стать игрой, которая перевела бы скромную студию в высшую лигу. Как когда-то получилось у CD Projekt с третьим «Ведьмаком». Увы, но то ли 4A Games не хватило денег, то ли способностей, но «Исход», несмотря на все усилия, всё-таки выглядит, как это принято говорить в игровой индустрии, восточноевропейской игрой.

Что это значит? Всё просто: с одной стороны, в «Исходе» есть уникальный яркий мир, вполне впечатляющая картинка и атмосфера, с другой — многочисленные баги, проблемы с анимацией и озвучкой персонажей, с постановкой сцен, где-то — с искусственным интеллектом врагов. То есть игре категорически не хватает вылизанности, последнего слоя полировки, чтобы подогнать все элементы идеально друг к другу. И прохождение «Исхода» превращается в такие эмоциональные американские горки — в одну секунду ты игрой восхищаешься, в другую — хватаешься за голову.

Претензия на культовость

Так уж случилось, но одновременно с «Исходом» в продажу поступит и Far Cry: New Dawn — тоже постъядерный боевик, спин-офф к другом прославленному сериалу Far Cry. И вместе с «Исходом» они образуют идеальную парочку на полках магазинов. Главное только задать правильный вопрос себе, в какую игру вы хотите сыграть именно сейчас, тогда точно не ошибетесь с покупкой. Мы сейчас поможем.

«Исход» — игра с большим количеством багов, странными игровыми решениями, глуповатым АI и другими проблемами. Но при всех недостатках и заусенцах, в ней есть своё узнаваемое лицо: яркая постапокалиптическая Россия, свойственная нашим сюжетам задушевность, очень плотная и гнетущая атмосфера апокалипсиса. И главное, про «Исход» сложно сказать, что где-то ты это уже видел (кроме предыдущих выпусков сериала), серия Metro — в общем, уникальна (если закрыть глаза на S.T.A.L.K.E.R.).



New Dawn — вылизанная западная игра с минимальными техническими проблемами. Несмотря на сюжетные недочеты, с Far Cry 5 всё было в порядке, а New Dawn основана именно на ней. Но, несмотря на западный контроль качества, отсутствие шероховатостей и всё остальное, New Dawn скучновата. Ты всё или почти всё видел в «пятёрке», а новых элементов не так много. К тому же по сравнению с «Исходом» здесь постапокалипсис — это не болота, заброшенные церкви и каннибалы, а цветочки, яркая палитра и карикатурные злодеи в духе «Безумного Макса».



Рискуем предположить, что именно из-за своей яркой неидеальности у «Исхода» есть все шансы на культовость, а у New Dawn — красивой, отполированной, но чуть скучноватой — нет.