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Activision анонсировала Call of Duty: Black Ops 6

Activision анонсировала Call of Duty: Black Ops 6
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23 мая компания Activision анонсировала Call of Duty: Black Ops 6 — новую часть культовой серии шутеров. Ко всему прочему представители студии опубликовали в соцсети X (ранее Twitter) первый постер игры с подзаголовком.

Первый постер Call of Duty: Black Ops 6

Фото: Activision

Ожидается, что действие шутера развернётся на Ближнем Востоке в 1990–1991 годах — во время войны в Персидском заливе между Ираком и многонациональными силами во главе с США. Ранее на этой неделе разработчики показали первый тизер игры. В нём группа молодых людей забирается на гору Рашмор, оставляет послание на скульптурных портретах четырёх президентов США и покидает пределы достопримечательности.

Полноценный показ Call of Duty: Black Ops 6 состоится на летней презентации игр Xbox. Презентация начнётся 9 июня в 20:00 мск.

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Авторы Call of Duty показали тизер Black Ops 6
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