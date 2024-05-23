Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России создают портативную игровую консоль в стиле Steam Deck — СМИ

В России создают портативную игровую консоль в стиле Steam Deck — СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

Компания НТЦ ИТ РОСА создаёт портативную игровую консоль и софт для неё. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на несколько своих источников, близких к организации.

По их данным, сейчас в компании работают над двумя прототипами на базе двухпроцессорных платформ: х86 и более современной ARM. В качестве базового софта для приставки может выступить «РОСА Фрэш» — бесплатная операционная систему для домашних компьютеров на базе Linux. Кто будет разрабатывать игры для платформы, неизвестно.

У российской портативной консоли пока нет даже примерных сроков выхода, заявляют источники. Разработчики ориентируются на нишу портативных игровых консолей, которые сейчас занимают компании Valve, Asus, Lenovo и MSI, выпускающие аналогичные гаджеты примерно за $ 600 – $ 700 (около 50-60 тысяч рублей).

Материалы по теме
На создание российской консоли уровня PlayStation и Xbox уйдёт до 10 лет — эксперты
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android