В России создают портативную игровую консоль в стиле Steam Deck — СМИ

Компания НТЦ ИТ РОСА создаёт портативную игровую консоль и софт для неё. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на несколько своих источников, близких к организации.

По их данным, сейчас в компании работают над двумя прототипами на базе двухпроцессорных платформ: х86 и более современной ARM. В качестве базового софта для приставки может выступить «РОСА Фрэш» — бесплатная операционная систему для домашних компьютеров на базе Linux. Кто будет разрабатывать игры для платформы, неизвестно.

У российской портативной консоли пока нет даже примерных сроков выхода, заявляют источники. Разработчики ориентируются на нишу портативных игровых консолей, которые сейчас занимают компании Valve, Asus, Lenovo и MSI, выпускающие аналогичные гаджеты примерно за $ 600 – $ 700 (около 50-60 тысяч рублей).