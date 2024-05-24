В Сеть попали скриншоты Shadow of the Erdtree для Elden Ring

Один из пользователей южнокорейского форума Ruliweb поделился пачкой скриншотов дополнения Shadow of the Erdtree в не самом лучшем качестве. Он сфотографировал экраны со скриншотами, а их самих показывали на форуму.

На них можно увидеть локации, которые появятся в DLC, и оценить их художественный стиль. Видно, что без болот не обойдётся и в дополнении.

Фото: Amazonson

Фото: Amazonson

Фото: Amazonson

Фото: Amazonson

Фото: Amazonson

Фото: Amazonson

Shadow of the Erdtree — первое и единственное дополнение для культовой Elden Ring от авторов Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice. Его действие развернётся в Стране теней, наполненной тайнами, опасными подземельями и новыми врагами, оружием и снаряжением.

Предзаказы аддона доступны на всех актуальных платформах по цене в $ 40 — в российском Steam проект обойдётся в 2399 рублей. Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года и стала самой успешной игрой в истории FromSoftware. Продажи экшена в открытом мире превысили 20 млн копий за два года после релиза.