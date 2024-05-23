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Следующее обновление в Dota 2 выйдет в июне — когда выйдет третий акт «Павшей короны» в Dota 2

Третий акт «Павшей короны» в Dota 2 может выйти в конце июня
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Разработчики Valve обновили расписание выхода нового контента в рамках внутриигрового события «Павшая корона» в Dota 2.

Теперь на главном экране отмечено, что третий акт Crownfall выйдет в конце июня. При этом разработчики, вероятно, сами не уверены в дате релиза, поэтому в конце поставили знак «?».

Фото: Valve

Ранее датамайнеры сообщали, что в файлах игры указаны другие даты — третья часть сюжетного ивента якобы пройдёт с конца июля по сентябрь, а последняя выйдет после чемпионата мира The International.

23 мая в Dota 2 вышла вторая часть «Павшей короны» с новыми испытаниями и наградами, а также следующей главой сюжета. Также в игру добавили патч 7.36 с врождёнными способностями и аспектами для каждого персонажа.

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