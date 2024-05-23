«Мы вообще-то турнир играем»: капитан Tundra Пьюр — о патче в Dota 2 во время плей-офф DL

Российский киберспортсмен Иван Pure Москаленко c недоумением воспринял новость о релизе большого глобального патча в Dota 2 прямо перед стартом плей-офф турнира DreamLeague Season 23 с призовым $ 1 млн.

Капитан европейской команды Tundra Esports в соцсетях остался явно недоволен тем, что игру изменили за девять часов до старта его матча против Gaimin Gladiators.

Это чё такое? Мы вообще-то турнир играем) Valve Corporation)))

Патч 7.36 вышел ранним утром — в нём каждый персонаж получил новые способности и характеристики. А уже днём стартовали матчи плей-офф глобального турнира DreamLeague Season 23.

По итогу коллектив Пьюра уступил Gaimin Gladiators со счётом 0:2 и упал в нижнюю сетку онлайн-турнира.