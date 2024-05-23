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«А что, где Кукловод-то?» Про-игроки — о патче 7.36 в Dota 2

Профессиональные игроки в Dota 2 поделились своими впечатлениями от одного из крупнейших обновлений в истории игры — патча 7.36.

Чемпион множества турниров по Доте Роман RAMZES666 Кушнарёв признался, что изучение нового патча отнимает много сил и времени:

Там очень много изменений. Как сложно, это тестировать всё надо. Разбираться во всём этом надо минимум неделю. Я устану всё это читать. Ванёк (капитан Tundra Esports Иван Pure Москаленко. — Прим. «Чемпионата») говорит, что пять часов читал патч. Но мне реально лень читать это всё. Будем по мере поступления разбираться.

А бывший тиммейт Романа Алексей Solo Березин высоко оценил нововведения и уже поднимает рейтинг:

Прекрасный патч. Достойно принимаю изменения. Густо сыплется MMR.

Капитан состава Team Spirit по Dota 2 Ярослав Miposhka Найдёнов обратил внимание, что Valve так и не добавила в игру нового героя Ringmaster:

А что, где Кукловод-то?

В это же время канадский киберспортсмен Артур Arteezy Бабаев просто радуется изменениям:

Дота безумно эволюционировала за годы существования, рад быть частью этого.