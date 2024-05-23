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Дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring выйдет на русском языке

Дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring выйдет на русском языке
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К скорому релизу дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring студия FromSoftware опубликовала список языков, на который будет переведён аддон. Он во многом совпадает с локализациями для базовой игры: проект будет озвучен исключительно в английском дубляже, а субтитры и все внутриигровые надписи переведут в том числе на русский и арабский языки.

Список поддерживаемых языков для Shadow of the Erdtree

Список поддерживаемых языков для Shadow of the Erdtree

Фото: FromSoftware

Shadow of the Erdtree — первое и единственное дополнение для культовой Elden Ring от авторов Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice. Его действие развернётся в Стране теней, наполненной тайнами, опасными подземельями и новыми врагами, оружием и снаряжением. Предзаказы аддона доступны на всех актуальных платформах по цене в $ 40 — в российском Steam проект обойдётся в 2399 рублей.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года и стала самой успешной игрой в истории FromSoftware. Продажи экшена в открытом мире превысили 20 млн копий за два года после релиза.

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