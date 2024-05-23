Анонсирована новогодняя комедия «Моё собачье дело» со звездой «Сватов»

На этой неделе была анонсирована новогодняя комедия «Моё собачье дело» с Анатолием Васильевым — звездой ситкома «Сваты». Съёмки картины уже завершены, и она находится на этапе постпродакшена.

Лента расскажет о бродячем псе, который родился на улице и научился там выживать: воровать сосиски, греться в подъездах и заводить друзей. Однажды, спасаясь от злой продавщицы, он падает в глубокую яму и не может оттуда выбраться. Его спасает Михаил — пожилой и одинокий человек, с которым не очень хочет общаться его семья.

Также в актёрский состав вошли Ирина Пегова, Андрей Андреев, Максим Лагашкин и другие. Режиссёром проекта выступил Александр Бабаев («Тайный Санта»), а продюсерами – Василий Ровенский и Ксения Егорова.

Сроки и дата премьеры комедии «Моё собачье дело» пока не раскрываются.

Постер

Фото: «Студия Квартал-95»