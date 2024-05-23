Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсирована новогодняя комедия «Моё собачье дело» со звездой «Сватов»

Анонсирована новогодняя комедия «Моё собачье дело» со звездой «Сватов»
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе была анонсирована новогодняя комедия «Моё собачье дело» с Анатолием Васильевым — звездой ситкома «Сваты». Съёмки картины уже завершены, и она находится на этапе постпродакшена.

Лента расскажет о бродячем псе, который родился на улице и научился там выживать: воровать сосиски, греться в подъездах и заводить друзей. Однажды, спасаясь от злой продавщицы, он падает в глубокую яму и не может оттуда выбраться. Его спасает Михаил — пожилой и одинокий человек, с которым не очень хочет общаться его семья.

Также в актёрский состав вошли Ирина Пегова, Андрей Андреев, Максим Лагашкин и другие. Режиссёром проекта выступил Александр Бабаев («Тайный Санта»), а продюсерами – Василий Ровенский и Ксения Егорова.

Сроки и дата премьеры комедии «Моё собачье дело» пока не раскрываются.

Постер

Фото: «Студия Квартал-95»

Материалы по теме
Фото
Анонсирован психологический фильм «Лермонтов» о жизни писателя
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android