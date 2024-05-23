Sony представила, как будут выглядеть игры и развлечения ближайшего будущего

Компания Sony представила ролик Creative Entertainment Vision, в котором показала своё видение индустрии развлечений в ближайшие годы. Именно таким в корпорации видят будущее видеоигр уже в 2030-х годах.

Видео доступно на YouTube-канале Sony — Global. Права на видео принадлежат Sony.

Согласно предположениям Sony, в ближайшее десятилетие на передний план выйдут гаджеты смешанной реальности. Благодаря ним люди смогут в любой момент встретиться с друзьями в виртуальном пространстве, сыграть в игру со встроенным в геймпад экраном, а также «очутиться» в декорациях фильмов Sony Pictures вроде «Охотников за привидениями».

В Sony также отметили, что развитие гаджетов и всей индустрии развлечений в первую очередь поможет людям творить и созидать. Однако вполне возможно, что ближайшее будущее будет выглядеть несколько иначе — метавселенные и гарнитуры виртуальной реальности всё ещё кажутся относительно непопулярными проектами.