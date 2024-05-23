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Турецкая Eternal Fire — чемпион CCT Season 1 Global Finals по CS 2 с призовыми $ 500 тыс.

Завершился турнир CCT Season 1 Global Finals по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс. Чемпионом ивента стала турецкая команда Eternal Fire.

В гранд-финале крупного онлайн-соревнования турецкий состав столкнулся с североамериканской Team Liquid. Eternal Fire обыграла «жидких» со счётом 3:1 и стала чемпионом CCT Season 1 Global Finals, заработав $ 250 тыс.

Итоги CCT Season 1 Global Finals по CS2

Первое место: Eternal Fire (Турция) — $ 250 тыс.

Второе место: Team Liquid (Северная Америка) — $ 100 тыс.

3-4-е место: Astralis (Дания), GamerLegion (Европа) — $ 50 тыс.

5-8-е место: ENCE (Польша), BetBoom Team (Россия) , AMKAL ESPORTS (Россия) , Aurora Gaming (Россия) — $ 12,5 тыс.

, , — $ 12,5 тыс. 9-12-е место: SAW (Португалия), Fnatic (Европа), paiN Gaming (Бразилия), MIBR (Бразилия).

13-16-е место: PARIVISION (Россия), Gaimin Gladiators (Дания), OG (Европа), BIG (Германия).

Чемпионат CCT Season 1 Global Finals по Counter-Strike 2 прошёл в онлайн-формате в период с 16 по 23 мая 2024 года. В рамках соревнования 16 команд разыграли призовой фонд в размере $ 500 тыс.