В России выпустят байопик «Хой» о лидере культовой группы «Сектор Газа»
По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», в России выпустят байопик «Хой» о популярной группе «Сектор Газа». Проект посвятят лидеру группы и автору песен Юрию Клинских, который также известный как Юрий Хой.
Описание будущего фильма ниже. В нём расскажет о последних днях жизни Юрия.
Лето 2000-го года. Легенда российского панк-рока Юрий Хой возвращается в свой родной Воронеж. Ему 36 лет. За его плечами стадионы и миллионные продажи кассет, однако Юра опустошён. Воронеж – его место силы. Тут его семья, дочки, музыканты, с которыми он начинал. В Воронеже Юра проводит три дня. Это последние три дня его жизни. Но, Юра, конечно, об этом не знает.
На роль Хоя рассматриваются три именитых артиста: Юра Борисов, Кузьма Сапрыкин или Никита Еленев. Режиссёром ленты выступит Владимир Щегольков. Проект создаётся при поддержке семьи Юрия Хоя.
Начало съёмок запланировано на осень этого года. Даты выхода пока нет.
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