Иван Янковский сыграет героя из «Плейлиста волонтёра» в фильме «Пиарщик»

По данным газеты «Известия», Иван Янковский вновь сыграет главного героя сериала «Плейлист волонтёра» Михаила Штапича в новом полнометражном фильме «Пиарщик».

По словам режиссёра Михаила Свешникова, персонаж актёра станет более взрослым и осознанным, чем в «Плейлисте волонтёра».

Это очень простая история о том, как важно в этой жизни найти своё место и тех людей, с кем тебе комфортно. Иван Янковский вернётся к роли Михаила Штапича, которую он играл в «Плейлисте волонтёра», но уже сыграет повзрослевшую версию этого героя, который оставил волонтёрство, но не перестал верить в людей и помогать им

Фильм будет снят по книге «Устойчивое развитие» Артёма Ляшенко, автора романа «Плейлист волонтёра», а оператором выступит Илья Авербах.