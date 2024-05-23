«Эта роль проложит мне тропинку в амплуа актёра комедий»: Никита Кологривый — о «Корешах»

23 мая вышел полноценный трейлер криминальной комедии «Кореша» с Никитой Кологривым. В связи с этим артист высказался по поводу своего участия в картине. По его словам, данная роль проложит ему тропинку в амплуа актёра комедий

Я сам очень люблю комедийный жанр и надеюсь, что это одна из тех ролей, которая проложит мне тропинку в амплуа комедийного актёра. Ещё, мне кажется, зрителям будет любопытно увидеть в наших героях близкие для себя образы – простых, добрых и весёлых ребят

Сюжет крутится вокруг закадычных друзей Макса и Гуся. Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то, что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить самый лучший в Пензе отель.

Премьера «Корешей» в кинотеатрах России состоится 18 июля. Режиссёром фильма выступил Денис Павлов («Макс и Гусь»).