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«Давно у меня такого хайпа от Доты не было»: сообщество — о патче 7.36 для Dota 2

Сегодня, 23 мая, в Dota 2 вышло одно из самых масштабных обновлений в истории игры. Представители сообщества Доты поделились своими мыслями о патче 7.36.

Комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов обратил внимание на то, что Valve не изменила карту и фундаментальные механики, однако сильно переработала персонажей:

Патч не изменил карту и фундаментальные механики, но очень сильно перелопатил героев с этими аспектами. Считайте, теперь героев стало просто в 2 раза больше, а то и в 3. [...]

По мнению стримера Ярослава NS Кузнецова, разработчики Dota 2 значительно усложнили игру:

[...] Полистал я [список изменений], понял, что Valve решила ещё немного «оказуалить» игру и добавила в неё ещё всяких механик и 1000 новых способностей. Вообще, патч выглядит так, что если 500 игр подряд не сыграть, то тяжеловато будет понять, что на экране происходит. [...] Наша кастомка возвращается к истокам, то есть всё больше походит на кастомку, собственно.

А бывший профессиональный игрок и аналитик Максим Shachlo Абрамовских понял, что обновление выходило так долго из-за огромного объёма проделанной работы:

После прочтения первых абзацев патча у меня отпали все вопросы, почему его так долго выпускали. Он просто колоссально объёмный. Сколько же сейчас вылезет имбы в пабах. Давно у меня такого хайпа от Доты не было.