Новый проект автора The Last of Us изменит представление об играх

Недавно компания Sony опубликовала на своём сайте интервью с президентом компании Naughty Dog Нилом Дракманном. В ходе разговора создатель серии The Last of Us заявил, что его невероятно воодушевляет работа над следующей игрой студии.

По словам Дракманна, будущий проект Naughty Dog станет самым захватывающим за всю историю компании. Разработчику интересно, как аудитория воспримет его новый тайтл. Руководитель считает, что данная работа может изменить общепринятое представление о видеоиграх.

Сериал [имеется в виду The Last of Us] привлёк к игровой индустрии новых людей и показал, что та может предложить иммерсивный и богатый опыт. Такая ситуация вдохновляет меня не только в контексте нашего следующего проекта, но и потенциала гейминга для привлечения более широкой аудитории.

В начале февраля Нил Дракманн подтвердил, что у него уже есть концепция третьей части The Last of Us.