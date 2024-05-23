1ceN1ce назвал игру Gaimin Gladiators главным событием группового этапа Дримлиги по Dota 2

Комментатор DreamLeague Season 23 по Dota 2 Даниил 1ceN1ce Халиков специально для «Чемпионата» подвёл итоги группового этапа онлайн-турнира.

С лучшей стороны себя проявила европейская Gaimin Gladiators.

На текущий момент главное, что хочется отметить, – пробуждение «Гладиаторов». Остальные команды примерно такие, какими их и ожидали увидеть. Да-да, «Экстримы» чудят, как обычно.

Сегодня GG победила Tundra и вышла в финал верхней сетки, обеспечив себе минимум третье место по итогам турнира.

DreamLeague Season 23 проходит с 20 по 26 мая в формате онлайн. 12 команд из разных регионов ведут борьбу за призовой фонд в размере $ 1 млн и рейтинговые очки EPT — в прямом эфире все матчи можно бесплатно посмотреть на Okko.