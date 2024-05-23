Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

1ceN1ce назвал игру Gaimin Gladiators главным событием группового этапа Дримлиги по Dota 2

1ceN1ce назвал игру Gaimin Gladiators главным событием группового этапа Дримлиги по Dota 2
Комментарии

Комментатор DreamLeague Season 23 по Dota 2 Даниил 1ceN1ce Халиков специально для «Чемпионата» подвёл итоги группового этапа онлайн-турнира.

С лучшей стороны себя проявила европейская Gaimin Gladiators.

На текущий момент главное, что хочется отметить, – пробуждение «Гладиаторов». Остальные команды примерно такие, какими их и ожидали увидеть. Да-да, «Экстримы» чудят, как обычно.

Сегодня GG победила Tundra и вышла в финал верхней сетки, обеспечив себе минимум третье место по итогам турнира.

DreamLeague Season 23 проходит с 20 по 26 мая в формате онлайн. 12 команд из разных регионов ведут борьбу за призовой фонд в размере $ 1 млн и рейтинговые очки EPT — в прямом эфире все матчи можно бесплатно посмотреть на Okko.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android