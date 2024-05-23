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Полицейский из Беверли-Хиллз 4: Аксель Фоули с Эдди Мёрфи — дата выхода, трейлер, когда выйдет на Netflix

Вышел трейлер фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» с Эдди Мёрфи
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Netflix выпустил первый полноценный трейлер «Полицейского из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» — четвёртой части серии и первого фильма по комедийной франшизе с 1994 года. К главной роли вернулся Эдди Мёрфи, а премьера картины состоится уже 3 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

События четвёртой части серии развернутся в наши дни. По сюжету герой Мёрфи вновь прибывает в Калифорнию, где его напарником становится полицейский средних лет — его сыграл Джозеф Гордон-Левитт («Начало»). Вместе со старыми знакомыми — Уильямом «Билли» Роузвудом и Джоном Флинтом — они должны раскрыть новый большой заговор, угрожающий в том числе дочери знаменитого полицейского.

«Полицейский из Беверли-Хиллз» — серия комедийных фильмов о детективе полиции Детройта Акселе Фоули, который расследует разные преступления. Три картины суммарно принесли Paramount около $ 700 млн. Четвёртая тем временем показывает отличные результаты по итогам тестовых показов.

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Фото: Netflix

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