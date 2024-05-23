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В России создадут Альянс кинофестивалей — в него войдут 15 мероприятий

В России создадут Альянс кинофестивалей — в него войдут 15 мероприятий
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На этой неделе руководитель Red Carpet Studio Антон Калинкин дал большое интервью журналистам издания «Коммерсантъ». В ходе разговора Калинкин объявил, что в России создадут Альянс кинофестивалей — в него войдут не более 15 «нишевых» фестивалей.

По словам главы Red Carpet Studio, у альянса будет три главные задач: формирование нового пула журналистов, кинокритиков, а также совместный поиск финансирования.

Фильмы, сериалы, короткометражки, а также режиссёры и продюсеры, которые будут участвовать в фестивалях альянса, в зависимости от призов и признания получат некий объём баллов и рейтинга. Дальше мы будем пытаться договориться с финансирующими структурами… Например, люди, набравшие большое количество баллов на фестивалях альянса, смогут попадать в питчинг Минкульта, минуя предварительные этапы, или получить другие преференции.

Какие именно кинофестивали войдут в альянс, пока не раскрывается. Больше подробностей станет известно позднее.

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