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Вышел трейлер фильма «Битлджус 2» Тима Бёртона с Дженной Ортегой и Дэнни Де Вито

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала полноценный трейлер фильма «Битлджус Битлджус» — продолжения знаменитой картины Тима Бёртона. Премьера ленты состоится 6 сентября в кинотеатрах по всему миру.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

События «Битлджуса 2» развернутся спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид.

К главной роли вернулся Майкл Китон, в фильме также сыграли Моника Беллуччи (жена Битлджуса), Вайнона Райдер (Лидия), Кэтрин О’Хара (Делия), Дженна Ортега (Астрид, дочь Лидии) и Уиллем Дефо (детектив-призрак). Сценарий написали Альфред Гоф и Майлз Миллар — ранее они вместе работали над «Уэнсдей» и «Тайнами Смолвиля».

Постеры

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.