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Авторы фильма «Ждун» уже работают над продолжением

Авторы фильма «Ждун» уже работают над продолжением
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На этой неделе стало известно, что авторы фильма «Ждун» про героя мемов уже начали работать над продолжением картины. Также отмечается, что съёмки и монтаж первой части уже завершены, поэтому сейчас вовсю идет постпродакшн — полноценно производство завершится ближе к осени.

Сюжет фильма расскажет, как Ждун попадает на Землю и знакомится с мальчиком, отдыхающим у дедушки и бабушки в селе Абрау-Дюрсо. Герои подружатся, а мальчик поможет инопланетному другу вернуться на родную планету.

Режиссёром и сценаристом картины выступил Дмитрий Суворов, работавший над фильмами «Непослушная» и «Своя». Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Никита Тарасов, Андрей Андреев и другие.

Премьера «Ждуна» в кинотеатрах России состоится 1 января 2025 года.

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