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«Очевидно, что внутри команды есть проблемы»: комментатор CloudFox — о BB Team на DL S23

Комментатор турнира DreamLeague Season 23 по Dota 2 на Okko CloudFox подвёл итоги групповой стадии крупного онлайн-соревнования и оценил игровую форму участников чемпионата.

Кастер заметил, что в целом результаты групповой стадии DreamLeague Season 23 закономерны:

Результаты группового этапа DreamLeague Season 23 вполне закономерны, разве что Team Liquid расстраивает своей игрой и покидает турнир рано. Но и это укладывается в тенденцию, если учесть их перфоманс на предыдущих турнирах серии DreamLeague.

Говоря о группе A, CloudFox выделил ярких фаворитов в лице Gaimin Gladiators и Xtreme Gaming:

Яркими фаворитами оказываются Gaimin Gladiators и Xtreme Gaming. Есть мнение, что GG, как и Team Spirit (которые на данном турнире не присутствуют и ждут результатов), набирают форму к двум главным турнирам – Riyadh Masters 2024 и The International 2024. Напомню, что именно эти 2 команды были финалистами последнего TI. Китайский коллектив также выглядит сильно и имеет все шансы побороться за топовые места на каждом турнире. XinQ — гений. Gaimin Gladiators и Xtreme Gaming отдали всего 2 и 3 карты соответственно и проходят в следующий этап турнира в верхнюю сетку.

Далее комментатор порассуждал на тему перспектив Aurora и HEROIC в плей-офф соревнования:

Середину и проход по нижней сетке обеспечили себе Aurora и HEROIC. И если от первых такого стоило ожидать, то HEROIC в переигровках с Team Liquid добились прохода в следующую стадию. Aurora выглядит крепким середнячком, но победы от них ожидать я бы не стал. Хотя в теории, если Valve всё-таки выпустит геймплейный патч, который поменяет игру прямо во время турнира, шансы появятся в плей-офф у всех команд. И это очень важно, так как по таблице EPT остаётся ещё 1 слот для прохода на Riyadh Masters 2024 напрямую, где в гонке всё ещё остаются HEROIC, Aurora и Azure Ray из группы Б. Этим трём командам нужно попасть в гранд-финал, чтобы набрать нужное количество очков, тогда они обгонят Team Spirit по очкам и займут последний слот. Соответственно, «драконам» нужно, чтобы ни одна из этих команд не заняла место выше 3 на турнире. Шансы у них есть, но мало. Скорее всего, Spirit займёт последний слот, а остальным командам придется играть региональные квалы. Что касается всех коллективов, которые оказались ниже двух фаворитов группы, им не хватает стабильности.

Наконец, аналитику группы A CloudFox завершил краткой оценкой выступления команд, покинувших ивент по Dota 2:

Самое грустное – это игра PSG Quest и Team Liquid, и если от первых этого можно было ожидать, то от «жидких»… Игра не шла, вылетели заслуженно.

Что касается группы B, здесь талант студии освещения DreamLeague Season 23 в качестве главного фаворита выделил лишь одну команду — Team Falcons:

Самый яркий фаворит турнира на данный момент, как и всю вторую половину текущего сезона, –Team Falcons. Очень сильная и уверенная игра, как у игроков индивидуально, так и в команде. Безоговорочные лидеры с лучшим результатом всего группового этапа, отдавшие лишь одну карту аутсайдерам из Shopify Rebellion. Кажется, единственное, что может остановить эту команду на пути к очередной победе, – это новый патч.

По мнению CloudFox, Tundra Esports, занявшая второе место в группе B, — это один из немногих коллективов, способных обыграть Team Falcons:

Второе место группы Б – Tundra Esports. Очень неплохая игра, уверенное 2 место. Отдали серию главным лидерам и одну карту непредсказуемой Azure Ray. На мой взгляд, одна из немногих команд, что может составить конкуренцию нынешней Falcons. Выделяются индивидуальным исполнением чуть ли не каждого игрока в составе, яркие звездочки: надёжный Whitemon, дерзкий 9Class, RAMZES666, который отлично влился в состав в новой в этом сезоне для себя третьей позиции, невероятный Topson, способный играть буквально на любом герое, ну и, конечно, Pure~, который ведёт за собой команду. С новым патчем эти парни имеют все шансы зажечь ещё сильнее и взять топ-1 турнира.

Далее комментатор порассуждал о форме составов, расположившихся в середине турнирной таблицы группы B:

Azure Ray и BetBoom Team – те, кто проходят с 3-го и 4 места дальше, но стоит оставить пару комментариев. Китайская команда выглядит как «тёмные лошадки», которые могут жёстко выстрелить, но могут и показать слабую игру. Про BetBoom Team отдельная история – команда номинально имеет претензии на топ-места, но с ней происходит что-то неладное, отчего их игра вызывает много вопросов. Очевидно, что внутри команды есть проблемы. Выглядит так, словно они не верят сами в себя. Посмотрим на них в следующей стадии – патч оставляет шансы проявить себя.

Подводя итог по группе B, CloudFox высказался об аутсайдерах ивента:

Ну и последние 2 места группы Б — Shopify Rebellion и Natus Vincere. Команды, от которых никто ничего особо и не ожидал. Они отыграли примерно так, как и ожидалось. Им остаётся только сыграть квалификации на следующие турниры в своих регионах, и шансы там у них неплохие.

Свою аналитику кастер завершил ожиданиями от плей-офф:

Какие ожидания от стадии плей-офф? Тяжело загадывать, как патч повлияет на игру. Могу точно заявить, что команды верхней сетки рейтятся выше остальных, но списывать со счетов других я бы не стал. Разве что HEROIC сильно уступает остальным по уровню игры и им до текущего момента просто везло.

Турнир DreamLeague Season 23 по Dota 2 проходит в онлайн-формате в период с 20-го по 26 мая 2024 года. Все матчи ивента можно посмотреть бесплатно на Okko.