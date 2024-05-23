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Новый фильм Стивена Спилберга выйдет летом 2026 года

Новый фильм Стивена Спилберга выйдет летом 2026 года
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Кинокомпания Universal Pictures объявила, что новый фильм легендарного режиссёра Стивена Спилберга выйдет в мировой прокат 15 мая 2026 года. Название будущей картины и сюжетные подробности пока не раскрываются.

Сценарий для ленты напишет Дэвид Кепп — ранее вместе с постановщиком он работал над «Парком Юрского периода», «Парком Юрского периода: Затерянным миром», «Войной миров» и «Индианой Джонсом и Королевством хрустального черепа». В совокупности данные фильмы заработали в прокате более $ 3 млрд.

Актёрский состав грядущей работы киноделов тоже неизвестен. Вероятно, первые подробности стоит ждать только в 2025 году. На какой стадии производства находится следующий фильм Спилберга, пока держится в секрете.

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