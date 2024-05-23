Анонсирован психологический фильм «Лермонтов» о жизни писателя

Кинокомпания «Стар Медиа Дистрибьюшн» анонсировала психологический фильм «Лермонтов» о жизни русского писателя. Съёмки ленты пока не стартовали.

Действие картины развернётся в 1837 году. Молодой и амбициозный Михаил Лермонтов мечтает жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и познакомиться с Пушкиным, чтобы показать тому свои стихи. Но Сушкова ему отказывает, а Пушкин накануне встречи погибает. Не получив признания двух самых важных в его жизни людей, Лермонтов пытается доказать самому себе, что чего-то стоит. А помогает ему в этой борьбе не кто иной, как сам Пушкин, то и дело навещающий Лермонтова в его болезненных фантазиях

Режиссёром байопика выступил Степан Коршунов, а сценаристом – Савва Минаев. Последний сравнивает Лермонтова с Куртом Кобейном своего времени.

Сроки и дата премьеры картины пока не раскрываются.

Концпет ленты

Фото: «Кинопрайм»

Фото: «Кинопрайм»

Фото: «Кинопрайм»

Фото: «Кинопрайм»