Самые популярные проекты Netflix второй половины 2023 года — лидирует «Оставь мир позади»

Netflix опубликовал статистику просмотра фильмов и сериалов во второй половине 2023 года. В список попали примерно 16 тыс. произведений, на долю которых приходится около 99% всей аудитории онлайн-кинотеатра.

Так, за вторую половину года самым популярным фильмом на Netflix стал психологический триллер «Оставь мир позади» от создателя «Мистера Робота» Сэма Эсмэйла — он собрал 121 млн просмотров. На втором месте оказалось «Сердце Стоун» с Галь Гадот (109 млн просмотров), а замкнул тройку мультфильм «Лео» (96 млн просмотров).

Самые популярные фильмы на Netflix второй половины 2023 года

«Оставь мир позади» - 121 млн просмотров. «Сердце Стоун» - 109 млн просмотров. «Лео» - 96 млн просмотров. «В никуда» — 86,2 млн просмотров. «Родители в законе» — 83,8 млн просмотров.

Что касается сериалов, то самым популярным шоу второй половины года на Netflix безоговорочно стал «Ван Пис» — он собрал 71 млн просмотров. На втором месте очутилось «Милое дитя» (52,5 млн просмотров), замкнула тройку «Кто такая Эрин Картер?» (50 млн просмотров).

Самые популярные сериалы на Netflix второй половины 2023 года

«Ван Пис» — 71 млн просмотров. «Милое дитя» — 52,5 млн просмотров. «Кто такая Эрин Картер» (мини-сериал) — 50 млн просмотров. «Люпен» (третий сезон) — 49,7 млн просмотров. «Ведьмак» (третий сезон) — 47,9 млн просмотров.

Следующий большой отчёт Netflix выйдет ближе к концу года и расскажет о просмотрах первых шести месяцев 2024 года.