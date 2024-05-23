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Патрик Гибсон, Кристиан Слэйтер и Молли Браун сыграют в приквеле «Декстера»

Патрик Гибсон, Кристиан Слэйтер и Молли Браун сыграют в приквеле «Декстера»
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Журналисты издания Variety сообщили, что Патрик Гибсон («Бюро магических услуг»), Кристиан Слэйтер («Мистер Робот») и Молли Браун («Удивительная миссис Мейзел») сыграют главные роли в приквеле «Декстера». Будущий проект получил подзаголовок Original Sin («Первородный грех»).

Действие сериала развернётся в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Шоу охватит момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу. Кровожадные порывы героя становятся слишком огромными, поэтому ему предстоит научиться контролировать их.

Шоураннером проекта выступил Клайд Филлипс, а исполнительными продюсерами — Майкл С. Холл, Скотт Рейнольдс, Мэри Лиа Саттон, Тони Эрнандес и Лилли Бернс. Полный актёрский состав держится ещё в секрете.

В первый сезон приквела войдёт 10 эпизодов. Сроки и дата премьеры шоу пока не раскрываются.

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