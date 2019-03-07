«Общая философия и миссия холдинга Winstrike — делать киберспорт ближе»

В конце 2017 года в России объявили о создании второго по величине киберспортивного холдинга — Winstrike. У руля компании встал Ярослав Комков вместе с партнерами-инвесторами Натальей Цабиновой и Николаем Белых. С тех пор Winstrike открыла несколько компьютерных клубов в Москве (самый первый появился в ЦДМ на Лубянке), занялась продвижением франчайзинговой модели, запустила свой streetwear бренд, а теперь готовится к запуску нового проекта, рассчитанного не только на стримеров, но и на геймерскую аудиторию.



Мы пообщались с руководителем Winstrike Agency Линой Комковой о работе агентства, целях на 2019 год и концепции Winstrike BOX.

«Да у вас там одни школьники играют!»

Лина Комкова

— С момента основания холдинга Winstrike только и разговоров вокруг составов, решаффлов и открытия новых точек. Про работу агентства если и говорят, то вскользь. Расскажите, чем обычно приходится заниматься Winstrike Agency?

— Winstrike Agency функционирует как классическое полносервисное рекламное агентство. Миссия агентства — в первую очередь реализовывать рекламные и медиа возможности двух других бизнес-юнитов холдинга. Первый — ритейл направление. По сути, это сеть киберспортивных клубов, которые мы открываем и развиваем в последний год. Внутри него есть дополнительные подпродукты, как Winstrike Corner — новое игровое пространство при кинотеатрах «Формула Кино» и «Синема Парк».



В декабре 2018 года мы открыли первый «корнер» в ТРЦ «Хорошо!». Плюс до конца марта еще один «корнер» появится в Санкт-Петербурге. До конца апреля у нас открываются несколько франшизных точек по России: в Челябинске, Казани, Оренбурге.



Второй бизнес-юнит — мультигейминговая организация. Агентство занимается всем, что касается спонсоров и рекламных интеграций по каждому из направлений.



При этом список сервисов и продуктов на этом не заканчивается. В последнее время мы даже больше смещаем фокус в сторону дополнительного фул-сервиса для клиентов на рынке, которым интересна аудитория гейминга и киберспорта. Мы обслуживаем по разным направлениям: это спецпроекты 360, SMM, лидеры мнений, ивенты, турниры — любые активации для брендов, которые ищут соприкосновения с игровой и киберспортивной аудиторией.

Сейчас у нас в работе порядка пяти спецпроектов разного масштаба, несколько тендеров. Мы ведём активное взаимодействие с рекламодателями на рынке.

— Как всё успеть?

— Делегировать задачи и обращаться за помощью. Без хорошей команды и единомышленников всего не успеть.



— Что сейчас самое главное для Winstrike?

— Не сбавлять темп, который мы показали на старте, по текущим и новым проектам.

— Как агентству, с какими стереотипами приходится сталкиваться чаще всего при работе с новыми партнёрами?

— Самые распространённые вопросы: сколько стоит спонсорство киберспортивной команды? Просто ни с того, ни с сего могут задать вот такой вопрос. Хотя понятно, что ответ может быть вариативен. Сумма всегда зависит от огромного числа факторов.



Или вот: если команда не выигрывает, что мы будем делать? На команды вообще завязано очень много стереотипных вопросов. Не все понимают, что это тоже спорт и невозможно выигрывать всегда. В мировом спорте некоторые команды годами могут не показывать спортивных результатов, при этом их имиджевая составляющая совсем не страдает, а их спонсоры отлично себя чувствуют.



Самый распространённый стереотип, связанный с ареной: «Да у вас там одни школьники играют!» Не у всех есть понимание портрета аудитории, но мы работаем над этим и с удовольствием делимся информацией.



Иногда случается, что бренды просят рассказать уже что-то по-существу. Видимо, они встречаются с большим числом агентств. Сейчас вообще много желающих и свободных агентов, которые считают себя экспертами, приезжают и рассказывают брендам про это направление. И у рекламодателей возникает впечатление, что слишком много людей об этом рассказывают, а конкретики маловато.



— Когда сайты по типу РБК и другие крупные СМИ начинают транслировать цифры из отчетов, данных которых ничем не подкрепляются, разве это не вредит всей индустрии?

— Я не думаю, что у этого есть какое-то негативное влияние. Чем больше в медиа, причем базисных, к которым привык рекламный бизнес и маркетинг, появляется публикаций, тем лучше. Они в целом дают представление о стабильности индустрии и важности исследования аудитории, продуктов и бизнес-процессов. Это все наоборот сказывается позитивно. В большинстве случаев, когда крупные медиа готовят подобные публикации, они обращаются к Winstrike или к ESforce за экспертной оценкой и комментарием, чтобы понять, насколько те или иные подсчеты релевантны для рынка.

На Берлин!

— Что изменилось с открытием корнеров?

— Для нас это в первую очередь новый инвентарь, который позволяет развивать взаимоотношения с партнерами, продумывать новые продукты на основе нового актива и взаимодействовать с аудиторией. В марте, как я уже сказала, нас ждет открытие клуба в северной столице. Это будет первая площадка Winstrike в Санкт-Петербурге.

Операционная деятельность корнеров хорошо себя показывает. Пока заполняемость приближается к 100%.

— Как вообще возникла эта идея — начать работу с кинотеатрами?

— Кажется, интерес первыми проявили наши партнеры. Они обратились с запросом: у нас есть пространство, которое было бы неплохо облагородить интерактивным, прогрессивным форматом развлечения для посетителей. В процессе выяснилось, что на этой территории есть вот такая ниша, понятная, логичная. Кинотеатры сейчас, в принципе, испытывают сложности с заполняемостью залов. Они смотрят на новые технологичные возможности и хотят идти в ногу с трендами.



— Почему вдруг сейчас возник такой спрос на компьютерные клубы?

— Основная причина — рост киберспорта как явления. Киберспортивное коммьюнити растет, и людям, которые находят себя в видеоиграх, хочется быть к этому причастным. Кто-то таким образом старается повысить скилл, клубы дают всем желающим мощное оборудование — далеко не у всех есть возможность на таком тренироваться дома. Но и в целом это неплохой вид досуга.

— Вы говорили, что не собираетесь покорять только Россию, но и выходить дальше в Европе. Как сейчас обстоят дела с этим направлением?

— Есть начерченные планы освоить такие западные столицы киберспорта, как Берлин, Варшава, Лиссабон, Торонто. Сейчас компания принимает решение, куда идти в первую очередь. За этим стоит большая работа, связанная с построением финансовой модели, докрутки софтверных решений и прочих емких задач, которые требуют времени и взвешенного подхода.

«В начале нового сезона команда по Dota 2 не выполнила поставленных задач» Директор Winstrike Ярослав Комков — о том, во что играют в аренах Winstrike и что грозит игрокам за слабые результаты.

«Мы не хотели закупить футболки и нанести на них логотипы»

— В СНГ, пожалуй, вы первые, кто работает в направлении стритвира. Как аудитория отреагировала на выпуск капсульной коллекции для команды?

— Реакция была неоднозначная. Это все-таки творчество, которое каждый воспринял по-своему. Кому-то казалось, что это очень ново, интересно, нестандартно. Кому-то показалось, что это скромно и слишком просто. В целом мы достигли того результата, которого хотели.



Нам хотелось создать для игроков комфортную форму и экипировку как для игры на сцене, так и вне ее. С ребятами из Outlaw мы проговорили все мелочи. Нам было важно, чтобы бренд был с нами на одной волне, при этом реализовал свое видение коллекции.

Мы не хотели закупить футболки и нанести на них логотипы. У нас полноценная экипировка: футболка, поло, худи, джоггеры и кроссовки. Все в едином стиле. Нам было важно, чтобы это был комплект, поскольку для нас это возможность заявить о себе чуть более широкой аудитории. Просто остаться замкнутыми в киберспортивном сегменте — не наш путь.

— Почему вам не хочется идти по стопам других команд, когда есть классическая футболка и толстовка?

— Нам очень хотелось привлечь методики менеджмента команды, которые практикуются в большом спорте. Это важно привносить в развивающуюся индустрию, чтобы она успешно процветала и в дальнейшем. Возьмем «Манчестер Юнайтед». Команда одета полностью с иголочки. Не важно: парадная это форма или какая-то одежда с брендингом, в которой они приехали в аэропорт. Со стороны игроки выглядят впечатляюще. Складывается образ цельной команды. Нам хотелось достичь того же эффекта.

— В январе вы анонсировали коллаборацию с агентством «Параллель». Как появилась эта коллекция? Насколько она успешна?

— Пока ничего не могу говорить конкретного об успехах. Ребята, которые занимаются ей, запустили капсульную коллекцию, чтобы протестировать спрос в арене ЦДМ. Сейчас они готовят промо-кампанию. В течение года есть планы по дистрибуции и запуску постоянного направления мерча Winstrike.

— Одежда каких мировых киберспортивных команд вам нравится больше всего?

— Мне нравится, что делают Champion вместе с FaZe Clan и OpTic Gaming. Мне, в принципе, этот бренд кажется подходящим и органичным для нашей индустрии. Есть еще Fnatic, которые выпускают неплохие коллекции. Сейчас хватает примеров, когда команды проводят хорошую работу с мерчем, white label, аксессуарными линейками совместно с брендами. Есть на что ориентироваться. За трендами следим, тоже хотим что-то свое делать.



— Есть объяснение, почему другие не пытаются пойти тем же пут`м?

— Помимо ESforce и нас в нашей стране нет организаций, которые были бы готовы развивать такое направление. Остальные клубы меньше, они отдают приоритет спортивному направлению. Они сосредоточены исключительно на развитии команды, спортивных достижениях и работе с игроками. Я думаю, им просто не до этого.

Программа для игроков и стримеров

— В августе 2018 года вы анонсировали программу для стримеров Winstrike BOX. Почему вам так интересно это направление?

— Winstrike BOX — программа, которая дает возможность геймерам со стабильными результатами в рейтинговых играх, а также стримерам, которые активно работают с аудиторией, получить сетап мощного компьютерного оборудования. И все это при поддержке наших партнеров LG Electronics, AXE, Logitech, Cooler Master и «Рокетбанк».



Победителей пригласим стать частью Winstrike Academy — программы развития и инфраструктурного обеспечения игроков. То есть мы помогаем ребятам с юридическими вопросами, предоставляем необходимую техническую поддержку, чтобы помочь им развиваться, а впоследствии пристроить к себе или к другим командам. А лучшим стримерам агентство предложит сотрудничество по медийным проектам.



Главная миссия — вклад в индустрию и популяризация киберспорта с помощью привлечения внимания широкой аудитории. Мы понимаем, что важно протягивать руку талантливым геймерам. Поэтому мы предоставляем не только оборудование и материальное поощрение, но и выстраиваем вокруг необходимую инфраструктуру.

На самом деле эта идея вытекает из общей философии и миссии холдинга Winstrike — делать киберспорт ближе.

— Я правильно понимаю, что такой успешный стример может стать представителем Winstrike?

— У него будет заключено с нами соглашение о том, что мы можем его подключать к нашим медийным проектам. То есть он получит возможность расти и зарабатывать. Это могут быть как наши проекты, так и проекты наших клиентов, с которыми работает агентство. Для нас это актив, который может быть полезен в агентских спецпроектах.



— Хорошо, а если говорить об обычных игроках. Я обычный чувак, который сидит где-нибудь в Пензе и неплохо умеет нажимать кнопки, могу стать участником программы и начать работу с агентством. Так выходит?

— Не совсем. Механика следующая: есть три направления в рамках проекта — Dota 2, CS:GO и PUBG. По каждой из дисциплин можно подать заявку. Есть входной порог, который рассчитывается по рейтингу FACEIT. Этот порог нужен, чтобы отсеять слабых игроков. Но он достижимый, незаоблачный. После того как заявка одобрена, перед геймером стоят определенные челленджи турнирного формата на базе FACEIT. Такая мини-лига внутри этого проекта. По результатам этого соревнования самый сильный участник забирает главный приз — Winstrike BOX. Ну и дальше уже нужно понимать, насколько он сам заинтересован, насколько подходит для Winstrike Academy.

Но есть ещё и третий путь. Казуальный. Если человек не дотягивает до входного порога, ему интересно и хочется попробовать поучаствовать, он может выполнять задания на сайте и зарабатывать Winstrike Coin. При накоплении определенного количества их можно потратить на диджитал боксы. В них находятся самые разные призы: от абонемента в Winstrike Arena до гарнитуры.

— Что такое «винстрайк боксы»?

— «Винстрайк бокс» — это приз, который можно получить в рамках проекта Winstrike BOX в физическом или диджитал формате. Главный, самый крупный Winstrike BOX, содержимое которого можно увидеть на стенде в Арене в ЦДМ, наполнен топовым оборудованием и другими приятными мелочами от наших партнеров. Для каждого пути, который выбирает участник проекта, есть свой отдельный бокс, с разным содержимым.



— Не боитесь, что задумка не сработает?

— Не боимся, потому что уверены в проекте. Причин много. Главное — проработанная концепция. Отчасти поэтому у нас достаточно заметно затягивается старт, поскольку разработка оказалась чрезмерно многослойной. С технической стороны все должно быть безупречно. За вовлечённость игровой аудитории мы не беспокоимся.