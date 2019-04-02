Квалификация на MDL Disneyland Paris Major в СНГ

СНГ-отборочные не слишком популярны на форуме Reddit. Комментарии о квалификации затерялись среди обсуждений европейских команд. Однако некоторые пользователи действительно обеспокоены судьбой Na'Vi и Gambit и рады за Virtus.pro и Team Empire, которые отправятся на мэйджор.

* Можно ли сказать, что сейчас, когда RTZ и Miracle сдали, Ramzes стал лучшим керри в мире? Если не считать TI, он выглядит просто непобедимым монстром. — Nisha, Paparazi, Ame...



* Почему Gаmbit всегда так сильно тильтуют на квалификациях к мэйджору?



* Кажется, Na'Vi худшая профессиональная команда. Никаких изменений за сезон, несколько буткемпов, тренер, аналитики, отличные тренировочные базы, стабильные доходы и медийка. И они продолжают играть все теми же 10-15 героям с той же стратегией. И их обходят команды, которые собрались за пару недель до матча. Их участие в прошлом мэйджоре было огромной случайностью.

Люди как-то быстро отвернулись от Gambit, но с ними нужно считаться. У них большой потенциал, намного больше, чем у Na'Vi.

* Каждую квалификацию на мэйджор проходит новый СНГ-стак. — А потом занимает последнее место.



* Я не понимаю фанатов Na'Vi. Да, ваша команда проиграла, но не сказать, что они выступили отвратно, и у них еще впереди есть майнор. Но спамить «Sonneiko и Magical — лоускильные сыны шлюхи» со смайликами на ру-стриме — это чересчур. Какие вы жалкие.

* Gambit так плохо играют на квалификациях на мэйджор, черт подери. 2ой раз они отлетают от Na'Vi, той же команды, которая заняла топ-13-16 на DreamLeague. В этот раз они даже топ-3 взять не смогли.



* Пришло время для Empire сделать что-то достойное на сцене, кроме мемов в твиттере.



* Теперь Gambit пройдут на майнор, чтобы развалить там всех и остаться в одной серии от мэйджора. Это их судьба.

Квалификация в Европе

Квалификация в европейском регионе — самая горячая тема. Слишком много любимчиков реддиторов претендуют на три слота. Пользователи форума сначала сильно сомневались в способности OG взять путевку на мэйджор, высказались о сравнительной слабости Team Liquid и снова поразились постоянству Team Secret.

* OG выигрывают против нового и слабенького европейского стака: «OG IS BACK Pog». OG проигрывают лучшей команде Европы и одной из лучших в мире: «OG опять в помоечке LUL». Lmao людям нужно просто успокоиться.



* Жаль, что единственный план на игру у чемпионов TI — это превратить 4 героев в крипов и молиться, что Ana их затащит.



* Что за хрень происходит с Liquid. Они играют чертовски плохо иногда, что аж больно.



* Miracle выглядит самым нестабильным из всех игроков Liquid, а Matu наоборот. Надеюсь, они соберутся.



* В начале сезона Miracle пришлось взять перерыв из-за личных проблем. Мы не знаем, что произошло, поэтому мне интересно, не могло ли это сказаться на его игре. Надеюсь, я не прав и у него все хорошо.



* Европа осталась лучшим регионом из-за Secret, но кажется, люди сильно ее переоценивают. Люди хотят видеть 4 слота из-за NiP, OG, Liquid и Alliance, но все 4 команды разочаровывают. Вмешались потенциал и ожидание от игроков на бумаге. Надеюсь, Ana сможет снова затащить OG.



* Fata нужно вернуться в сложную. Даже Yapzor сказал, что его стиль игры больше подходит оффлейну. Кикнете переоцененного 33. Возьмите какую-нибудь звезду пабов в мид.



* Это вступление NiP демонстрирует промахи DPC-сезона. Хорошее достижение на одном мэйджоре не должно гарантировать поездку на TI (и то их затащил MC). В прошлом DPC-сезоне тебе нужно было выиграть мэйджор или хотя бы взять топ-2, чтобы заработать инвайт на TI.



* У Secret 80% винрейта в этом сезоне против всех команд, если исключить VP. 80 чертовых процентов.

Квалификация в Северной Америке

Вот где оказалось больше всего сюрпризов! Если три мэйджора до этого список участников от Северной Америки не менялся, то теперь из старой тройки остались только Evil geniuses. Вместе со «злыми гениями» в Диснейленд отправятся compLexity Gaming и TeamTeam, новая команда Джеки EternalEnvy Мао с участием Майкла ixMike88 Ганнама.

* Причины смотреть квалификацию в Северной Америке. 1. Грант. 2. EG. 3. Это просто цирк с постоянными сменами состава между одним и тем же пулом сумасшедших персонажей, начиная от знаменитых людей как Envy и заканчивая конкретными психопатами.



* Типичная игра EG. Bulba пикает какой-то мусор, EG разваливают в ранней стадии, потому что у них дерьмовый пик, потом EG побеждают, потому что они играют против команды, которая слабее. Повторять, пока EG не станут топ-3 командой мира и проиграют.



* Забавный факт: СoL прошли квалификацию, хотя игроки не играли вместе. Adam все еще играет из Германии из-за проблем с визами.



* Грустно, что NA-дота в таком печальном состоянии. EE играл с Gunnar, кикнул Gunnar ради Bryle (Ryoya), потом ушел в другую команду, снова ливнул и вернулся опять играть с Gunnar и IxМike.



* Fear: «Я старый человек, у меня плохая реакция», а играет на Earth Spirit и Rubick как боженька. Теперь мы все знаем, что он вампир.



* Воу, стак EE, который я считал худшим в этом году, реально прошел квалификацию на мэйджор. — Типичный стиль EE.

Представьте себя на месте Sneyking. Играть с Envy весь сезон, наконец разойтись, присоединиться к «настоящей» команде и потом проиграть Team Team.

* CoL и TeamTeam. Что за дерьмо происходит в Северной Америке? — CoL талантливы. Просто нужно было время, чтобы они сыгрались. Я отношусь к их будущему успеху с осторожным оптимизмом.



* Это может быть погребальный звон по Forward как организации. Они взяли NA-стак, чтобы соревноваться за место на мэйджорах, а теперь они потеряли и состав, и слот на мэйджоре. Жаль, всегда приятно видеть больше организаций, которые инвестируют в доту, но учитывая, насколько текущие вступления Forward ниже их ожиданий, сложно будет обвинять их в желании уйти.



* ixMike в Париже. В Диснейленде. Черт подери. — Я хотел пошутить насчет детей и необходимости нанять побольше охраны, но это как-то дурной тон.



* Хорошие мальчики из J.Storm пройдут через майнор, чтобы на мэйджоре у Америки было 4 слота.

Новый матч против OpenAI

Главный анонс недели: 13 апреля состоится новая битва OpenAI против человечества. Теперь соперником искусственного интеллекта станут действующие чемпионы мира OG. Во время матча сохранятся те же ограничения, что и на TI8, но боты явно успели натренировать ещё парочку сотен лет.

* Извините, но разве это честно? Как можно выиграть нормальную игру в доту, когда одна сторона способна проделывать несколько расчетов в секунду и практически не требует времени на реакцию. Я имею в виду, вот трудился ты усердно, чтобы добраться до топового уровня, а потом тебя заставляют играть против Ana — это же душераздирающе. Мне жаль OpenAI.



* Они говорят, что это финальное мероприятие, как будто они собираются закрывать проект после этого. Это жаль. Я ждал, когда пять AI будут играть в обычную доту без ограничений. Думаю, мы этого не увидим. — Кто-то спросил председателя OpenAI об этом в твиттере, и вот его ответ: «Мы будем продолжать работать с дотой как со средой для развития OpenAI».



* Ana вернулся, чтобы обыграть искусственный интеллект. Не уверен, будет ли он играть за них в следующем сезоне. — Он клонирует себя и останется единственной человеческой командой на следующем Intergalactic.



* Если они поторопятся, то искусственный интеллект может сыграть в открытых квалификациях в NA на Epicenter. Должно быть не сложно!



* Там говорится, что условия будут такие же, как на TI, что меня немного разочаровывает. Понятно, что для них прошли годы тренировок и развития, так что они станут сильнее, но на TI был определенный драфт против определенного драфта. Это шаг назад по сравнению с первым показом, когда они еще и пикали, даже если это был ограниченный пул героев. Было бы приятно снова увидеть, как AI драфтит, иначе это так себе.



* Настоящей проверкой будет матч OpenAI против пяти EE.

Команды не получили призовые за майнор от GESC

Ни недели без денежных разборок. В очередной раз SG Esports напомнили о том, что GESC, проводившие майнор в прошлом сезоне, уже почти год не отдают призовые. Оказалось, что и таланты не получили свои зарплаты за этот турнир. А ведь там деньги не только организаторов, но и самих Valve. Но Valve молчат.

* KBBQ: Насколько я знаю, ни команды, ни таланты не получили никакой компенсации за этот турнир. Не уверен насчет представителей Индонезии, но я думаю, что там происходит то же самое. Все стороны общались, но пока что это не привело ни к чему конкретному. — Об этом не стоит молчать. Я понимаю, что иногда проще игнорировать и двигаться дальше, но это знак для всех мутных компаний, что они могут просто свалить как ни в чем не бывало после такого. Я удивлен, что слышу об этом в первый раз.



* Честно говоря, Valve должны вмешаться и подать иск в суд, чтобы поставить на место всех остальных с подобными планами. У Valve есть деньги и время.



* Valve — это просто маленькая мультинациональная мультимиллиардная компания. Разве можно от них ожидать, что они проведут базовую юридическую экспертизу для таких незначительных вещей, как турниры, которые определяют, кто поедет на самый важный чемпионат профессионального сезона.

* Я помню, как Zyori говорил о подобном в одном из своих подкастов. Это отстойно. И самое дерьмовое и неприемлемое в этой ситуации — что Valve ведут себя так, как будто им нет до этого дела. Проверить организаторов не так сложно. Когда ты можешь банить людей, можешь нанять человека и уволить его за то, что он задница, тогда ты должен убедиться, что турнир, который ассоциируется с именем Valve, имеет все возможные одобрения и подготовительные материалы, прежде чем вообще возникнет идея этого турнира.



* Позиция Valve по поводу доты ясна. Они хотят быть в стороне как это только возможно. Они и DPC создали, потому что люди хотели знать, кто попадет на TI, а не потому что хотели больше контроля над сценой.



* А разве не Valve дают половину призового фонда? Куда делись эти деньги?

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