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Нужно больше золота. Тест на знание серии стратегий Warcraft

Георгий Ядвидчук
«Ты, что ли, король? Я за тебя не голосовал». Тест на знание Warcraft
После появления дилогии в GOG пришло время разобраться, как хорошо вы знакомы не только со вселенной, но и тем, что её окружало.
Киберспорт / Другие игры

В марте компания Blizzard выпустила сразу три игры для современных операционных систем: Diablo и первые две части Warcraft. Статью о том, каково это играть в классику в 2019 году, можно прочитать тут. В процессе его написания нам стало интересно, многие ли помнят трилогию и то, что её окружало. Тем более что последняя часть вышла насыщенной и заслуживает отдельного материала. Культурное влияние, которое она оказала на людей, по-настоящему велико. Ну да хватит болтать. Пора выяснить, кто из олдов самый умный.

Если у вас тест не открывается на сайте, его можно пройти здесь.

«Здорово, морячок». Как классические игры Blizzard ощущаются 20 лет спустя
Blizzard продолжает выпускать свои игры в GOG и бить по струнам ностальгии. Самое время приобщиться к классике, если она прошла мимо.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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