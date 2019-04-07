«Ты, что ли, король? Я за тебя не голосовал». Тест на знание Warcraft

В марте компания Blizzard выпустила сразу три игры для современных операционных систем: Diablo и первые две части Warcraft. Статью о том, каково это играть в классику в 2019 году, можно прочитать тут. В процессе его написания нам стало интересно, многие ли помнят трилогию и то, что её окружало. Тем более что последняя часть вышла насыщенной и заслуживает отдельного материала. Культурное влияние, которое она оказала на людей, по-настоящему велико. Ну да хватит болтать. Пора выяснить, кто из олдов самый умный.
Если у вас тест не открывается на сайте, его можно пройти здесь.
«Здорово, морячок». Как классические игры Blizzard ощущаются 20 лет спустя
Blizzard продолжает выпускать свои игры в GOG и бить по струнам ностальгии. Самое время приобщиться к классике, если она прошла мимо.