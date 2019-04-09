«Честно говоря, мне было даже приятно, что меня назвали читером»

О Константине Kodos Когай в сообществе говорят не впервые. И каждый раз это связано с отличной игрой от молодого мидера, которой восхищаются комментаторы и зрители. Недавно игрока Team Empire даже заподозрили в использовании читов, но все обвинения были напрасными — парень просто круто играет в Dota 2. Мы пообщались с Kodos, чтобы узнать о его игровом прошлом, победе на квалификации к MDL Disneyland Paris Major и тренировках.



— Дмитрий Korb3n Белов в одном из комментариев писал, что вы начинали с Warcraft. Вы просто играли для себя или участвовали в турнирах?

— Нет, я не участвовал в турнирах, я просто играл, чтобы убить время, и потому что это было интересно. Мне в Warcraft нравились разные кастомки по типу DotA и TD, вот в них и катал. Мне тогда было лет семь, так что играл я в основном один. Что мне, с друзьями из детского сада играть? (Смеётся.) Но я не сказал бы, что это был прямо большой интерес. Просто у меня была возможность играть в компьютер — и я ей пользовался. Даже конфликтов особо с родителями не было, всё было в меру.

— А с чего началась любовь к Dota 2?

— В первую доту я играл ещё даже в 2013 году с братом. Он сказал мне, что вышла Dota 2 и он может мне скинуть инвайт — и пошло-поехало. Когда я скачал её, комп тянул её с трудом. Я где-то два года ещё играл на слабом компьютере. Но в целом игра мне понравилась. А когда уже появился нормальный компьютер, то она меня полностью затянула. В первую доту я не возвращался. Ну и поигрывал в игры по типу Minecraft иногда.



— Какую команду вы можете назвать своим первым серьёзным составом? Какой матч — своей первой официальной игрой?

— Самая первая команда — это была Nemiga. Меня туда позвал Zitraks. С ним я играл раньше в каких-то стаках по неделе-месяцу. Он был у меня в друзьях и пригласил туда. И с этого всё началось.

Наверное, первый официальный матч — это игра против Elements Pro Gaming. После него про меня в твиттере v1lat написал! Тогда даже видео какие-то вышли на YouTube. Хотя я тогда просто летал на Storm Spirit и убивал всех. Ничего такого.

— Чем для вас отличается серьёзная команда от просто стака?

— Во-первых, это организация, которая вас поддерживает. Во-вторых, это более серьёзное отношение от всех. А не просто: «Приходи в пять, будем играть!»



— После твита v1lat вас звали в какие-то другие команды?

— Нет, меня больше никуда не приглашали. Да и не мечтал я ни о какой команде. Я же не настолько сильный игрок был и не строил планов.

— То есть вы не планировали начинать профессиональную карьеру?

— Я учился в школе в 9-м классе, и у меня было несколько вариантов. Либо я играю в доту и чего-то добиваюсь, или учусь дальше, или улетаю в Корею (я же кореец). Мама хотела, чтобы я переехал и учился там. Учёба мне не нравилась, так что я попросил у нее год, чтобы добиться чего-то в доте. Она мне дала своё разрешение. Конечно, не прямо сразу, а после кучи вопросов и сомнений. Но я им всё объяснил, и родители мне доверились.



И вот спустя год меня пригласили в Nemiga, а потом в Empire.



— Для неё достаточно этого прогресса?

— Да, она гордится, что я чего-то добился. Но она просто следит за результатами, побеждаю я или нет. А вот папа смотрит каждую игру. Он не играет в доту, а просто смотрит мои матчи. Он уже начал разбираться, даже говорит на дотерском сленге и советы даёт.



— А как вы оказались в Team Empire?

— Мне написал Stranger, расписал все детали. Потом добавился Korb3n и пригласил на тесты. Я вроде не нервничал и спокойно отыграл. Как мы понимали, нас тогда тестировали как второй состав, и мы даже не знали, что у них могут быть планы, чтобы сделать нас основной командой. Но, видимо, менеджмент посчитал это правильным, поверил в нас.



Я не знаю, как остальные, но для меня новость о том, что мы станем основном составом, была неожиданностью. Мы, молодые, не слишком опытные дотеры, а тут представлять Team Empire. Для меня это было странно и неожиданно. Но мы стараемся держать марку. В чём-то нам помогает Korb3n, чему-то мы учимся сами, узнаём что-то новое.



— Перед квалификацией на мэйджор вы были уверены в своём успехе или для вас это тоже было неожиданностью?

— Мы хорошо подготовились, у нас всё получалось. Мы были уверены, что пройдём. Даже никаких опасений по этому поводу не было.

Мы даже думали, что сможем обыграть VP, но потом поняли, что они намного сильнее нас. Просто опытнее. Но на самом деле у нас были шансы, и все это видели.

— Эта уверенность пришла от успешных тренировок?

— И от тренировок, и потому что мы чувствовали, что сыгрались. Можно сказать, что открытая квалификация была проверкой наших сил. Мы её успешно прошли и поняли, что мы уверены в своих силах.



— Что вы сделаете, чтобы не повторить историю других топ-2 СНГ на мэйджоре?

— Мы постараемся удивить. И себя, и зрителей.

— Говоря о вашей победе, в сообществе редко вспоминают о вашем тренере, Андрее KaHT Шульгине. Когда он начал работать с вами и какова его роль?

— Точно не помню, когда он к нам присоединился. Через две недели или месяц после того, как мы стали составом Hope. По сути, начал с нами. Он нам помогает в пиках, привносит какие-то идеи и иногда после игр рассказывает о макроошибках. Мы к нему прислушиваемся. В этом состоит его основная работа. Но в пиках он именно помощник. В принципе, мы драфтим все вместе.



— А за кем тогда последнее слово?

— Последнее слово просто остаётся за человеком, который играет на той позиции, для которой мы выбираем героя. Например, если речь идёт о мидере, то выбор буду делать я. Но предлагают варианты все.



— Расскажите, как вы выстраиваете баланс между тобой и Dream в игре?

— Обычно мы играем 4+1. Мы берём ему какого-то фармилу вроде Anti-Mage, а мне — героя, который бегает по карте и убивает. Чаще всего играем на него. По началу мне было сложно к этому привыкнуть. Когда меня взяли в команду, у меня был совсем другой пул героев. Мне пришлось менять практически все: и стиль игры, и пул персонажей.



— Это сложно далось?

— Было сложно, но я справился. Капитан (на тот момент Blackarxangel) говорил мне, какого героя нужно натренировать, и я брал его в пабликах. Я смотрел реплеи, чтобы понять, как можно вынести из этого героя больше пользы. Например, Topson практически все время играет на MK, так что я просматривал его реплеи. В общем, смотрел записи задротов разных персонажей. На это мне понадобился месяц или два.

— Если говорить о вашем комфортном стиле, то на кого из мидеров он больше похож?

— Хороший вопрос. Наверное, это MidOne. Он достаточно сильный игрок. И они тоже играют в 4+1 в Nisha. Вот мой стиль похож на его. Только мне не хватает чего-то. Может, скилла и понимания макро. А может, просто опыта недостаточно.



— Из старого пула героев, кого бы вы хотели вернуть?

— Хотелось бы, чтобы Invoker брали почаще. Он практически ушел из меты. Это просто слабый персонаж, не такой сильный, как раньше. Он может проиграть мид практически любому сопернику, а потом требует фарма. Из-за этого он не так эффективен.



А ещё хотелось бы вернуть Alchemist в мету. Но это мы еще увидим.

— О ситуации с обвинениями в читерстве мы узнали из социальных сетей. Как об этом узнали вы и какова была первая реакция?

— Я сидел у брата, отдыхал — и тут мне во «ВКонтакте» в личные сообщения огромное количество друзей пишут: «Вот, посмотри видео, тебя обозвали читером!» Вот так я и узнал. Я, честно говоря, посмеялся с того, что говорил PGG. Какая-то черная полоска на курсоре — это, по-моему, очень смешно. И эти друзья на заднем плане «не, Вован, это читы!». Вот это меня очень повеселило.



Честно говоря, мне было даже приятно, что меня назвали читером. Просто это был такой хороший мув. Приятно, что это заметили и даже решили, что это читы.



— Сами вы рвались доказать свою правоту?

— Нет, я никому не хотел ничего доказывать. Смысл доказывать что-то каким-то людям из интернета? Вот если бы Valve написали бы мне, попросили бы предоставить какие-то доказательства — да, я бы всё сделал. А так какие-то люди из интернета… Не хотелось с этим связываться.



— Разбирая моменты из той игры, многие говорили, что вы задрот. Это действительно так? Вы много времени отводите отработке таких мелких деталей?

— В принципе, это обычные мувы даже для топ-1000 MMR. Этим пользуется любой хороший игрок.

Я не тренирую этого специально, просто всегда так делаю в пабликах: поднимаю в Eul, выкладываю так предметы — в этом нет ничего особенного, как может показаться. Максимум, что я делал — играл в кастомку в доте Training Poligon.

Там можно потренироваться доджить станы и проделывать другие штуки на реакцию. А крипов я так начал блочить просто потому, что много играл в миду и постепенно выработалась привычка.



— Что сейчас важнее: скилл, чутьё или опыт?

— Ты должен и кнопки хорошо прожимать, и макро развивать. Всего нужно по чуть-чуть. Но для кор-игрока, я думаю, самое важное — это скилл.

— В комментариях к этой истории писали, что вы бы не стали этого делать рядом с Korb3n, мол, с ним не забалуешь. Действительно ли он так суров?

— У нас с ним хорошие отношения, я его совсем не боюсь! (Смеётся.) Он совсем не суровый, не знаю, откуда взялось это мнение. Он нас в команде учит морали, помогает решать жизненные проблемы. Да и в доте он разбирается.

— Говорят, что на про-сцену невозможно пробиться, не будучи немного эгоистом. Вы согласны с этим?

— Нет, я не согласен. Мне кажется, что нужно старание и мотивация. Вот, в принципе, и все.



— А что мотивирует вас?

— Даже не знаю. Думаю, это заработок. Кто-то играет, чтобы прославиться, но это не про меня. Я не стремлюсь к тому, чтобы про меня знал каждый. Скорее всего, меня мотивирует денежная составляющая. Ты играешь в свою любимую игру, так еще и зарабатываешь.



— $ 10 млн или звание чемпиона TI. Что бы вы выбрали?

— Спорный вопрос. Зависит от того, почему ты хочешь выиграть The International: потому что там призовой большой или потому что ты можешь стать чемпионом мира по доте? Для меня причина в большом призовом. Так что, наверное, я забрал бы деньги.