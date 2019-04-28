Импровизируй. Адаптируйся. Преодолевай. Финалисты OGA Dota PIT Minor

Забудьте все, что вы видели на групповой стадии. В плей-офф OGA Dota PIT Minor началась совсем другая игра. Формат турнира, на котором первые три игровых дня решали исключительно пары для посева в верхней сетке, позволил командам вести стратегическую игру. И теперь звание чемпиона майнора получит не тот, кто лучше играет, а тот, кто лучше адаптируется.

Ninijas in Pyjamas

NiP приехали на турнир в ранге фаворитов. Правда, ауру будущих чемпионов им создавал скорее набор имен и неоднозначное положение соперников, чем последние результат состава Питера PPD Дагера. Сам капитан согласен, что прошедшие квалификации на мэйджор лучше забыть как страшный сон.

В Хорватию «ниндзя» приехали собранными и нацеленными на победу — и провалились на групповом этапе. 4-5 по картам — это не самый пугающий результат на турнире, однако в проигранных встречах NiP была явным фаворитам. Причем проигрывала команда по одному и тому же сценарию: достаточно просто брала победу на первой карте, затем самостоятельно закидывала вторую, а затем почти без борьбы отдавала третью. Порочный круг дал сбой один раз, когда Gambit не смогла реализовать задумку в решающей игре.



Но в плей-офф оказалось, что паникеры, ждущие дизбанда NiP, немного опережают события. Пока по турнирной сетке команда PPD идет без единого поражения, а дольше 35 минут продлилась всего одна карта. Главный урок, который уяснили NiP за время групповой стадии — нужно брать Radiant, а не гнаться за первым и вторым пиком. Именно на этой стороне Адриану Fata Тринксу комфортнее стоять линию, проще отводы на легкой, да и вообще за свет NiP на этом турнире проиграли только дважды. К тому же в группе NiP удалось перепробовать огромное количество комбинаций героев. В каждой отдельной серии групповой стадии они брали по 14-15 разных героев за три карты — огромное количество материала для анализа перед плей-офф.

Ключ к победе: игра Fata. Если бы на турнире вручали премию Джеки EternalEnvy Мао, то она досталась бы именно немецкому мидеру. Этот парень или тащит на себе команду, идеально создавай пространство для Маркуса Ace Хелгарда, играя на Ember Spirit или Timbersaw. Или пропадает где-то в драке на Razor. И это зачастую зависит не от усилий соперника, а просто от того, с какой ноги сегодня встал Fata.

EHOME

Когда EHOME в группе проиграла Alliance, все пожали плечами. Когда EHOME уступила Majestic, китайскую команду просто стало немного жалко. За последнее время состав пережил слишком много неприятностей, которые привели к бесчисленным заменам, перестановкам и вынужденным перерывам. Команда потеряла многообещающего мидера, хардлайнер-чемпион получил травму, а на 4 позиции у них выступает игрок, который комфортнее всего себя чувствовал в роли керри со сложной линии. Возродить былую славу тега взялись настоящие легенды — Чжан Xiao8 Нин и Лу Ferrari_430 Фейчи. И никто не ждал, чего от них ждать.

Групповая стадия у EHOME откровенно не задалась. Пока остальные команды экспериментировали с подходами к игре, расстановкой линий и темпом, EHOME как будто застряли в одной и той же схеме. Вот Ferrari, он классический мидер, который будет играть на TA и Invoker. Это NeverEnd, он будет фармить в лесу, пока у него не появится 6 слотов. Предсказуемая схема, которая ломалась даже под давлением от команды из Южной Америки. Светлым пятном оставалось исполнение XinQ, которому просто не привыкать.



Но нижняя сетка буквально преобразила китайский коллектив. В «лузерах» они прошли три раунда за один день, хотя только последнюю карту можно назвать их однозначной победой. В матче против Gambit Xiao8 и его подопечные скорее воспользовались нерасторопностью соперников, которые снова потерялись в середине игры. Forward буквально посыпались на глазах в двух драках в чужом лесу, отдав все преимущество. А Majestic, возможно, уже немного выдохлись к этой стадии турнира, проделав огромный и важный для себя путь. Так что смотришь на результаты EHOME — вроде сильны. А смотришь на игры — и закрадываются сомнения.

Ключ к победе: адаптация Xiao8. Директор — сильнейший капитан, когда речь идет о необходимости выбраться из самой неприятной ситуации. Свой The International он выиграл, находясь на грани вылета на групповой стадии. Он умеет и адаптироваться под турнирную мету, и выходить из затруднительного положения в течение игры. Но пока это удалось реализовать только тогда, когда соперник сам дал слабину.

Alliance

Вера. Надежда. Alliance. Европейская команда показывает чудеса тимбилдинга, терпения и работы над собой. В прошлом круге рейтинговых матчей они не смогли даже попасть на майнор, затем провалились на ESL, еле как пробились на DotaPit, но все равно держатся вместе и верят в успех. Единственная замена в команде оказалась исключительно вынужденной — Майкл Micke Ву не может играть из-за травмы руки. Игрокам пришлось перестраиваться под керри другого толка, но со своей задачей они справляются если не хорошо, то удовлетворительно.

Alliance — единственная команда-финалист, у которой не было проблем на групповой стадии. Они проиграли две карты, и те в упорной борьбе, за которую не стыдно. Показали несколько интересных стратегий, вспомнив, например, о существовании Pugna. Макс Qojqva Брокер продемонстрировал, что он действительно может быть не жадным кор-игроком, которому нужно огромное количество фарма, а готов создавать пространство для Омара Madara Дабасаса. На старте плей-офф Alliance даже вспомнили о своем наследии и выиграли за счет качественного сплит-пуша. В общем, убедили всех, что у них есть все необходимое для попадания на мэйджор. Но ненадолго.



Пока никто из игроков Alliance так и не смог объяснить, что происходит с командой, когда она встречается с NiP. Последний раз Джонатан Loda Берг и его подопечные обыграли «ниндзя» на квалификации в Куала Лумпур, а это было 7 месяцев назад. С тех пор команда не взяла у них ни одной карты. В матче за выход в гранд-финал Alliance решили сделать что-то совершенно неожиданное и пикнуть Alchemist, но как будто удивили сами себя и не знали, что с ним делать после 35 минуты. Возможно, PPD действительно не был готов к такому повороту событий. Но Alliance, кажется, тоже.

Ключ к победе: найти подход в NiP. Обыграть EHOME европейской команде под силу, просто исполняя свою привычную доту и не пытаясь перемудрить себя. Правда, потом снова придется встретиться со своим «криптонитом», который будет изучать ваши действия на протяжении предыдущей серии. правда, у Alliance в руках теперь будет важное психологическое преимущество — наверняка NiP уверены, что обыграть дружину Loda еще раз им не составит труда. Именно этой самоуверенностью соперника и стоит воспользоваться для победы на майноре.

Расписание матчей OGA Dota PIT Minor

13:00 — EHOME против Alliance

16:00 — NiP против победителя пары EHOME/Alliance (bo5)