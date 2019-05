«Мы здесь не ради денег. Мы боремся для того, чтобы стать сильнее»

«Я стану лучше!» — девиз первого сезона Forge of Masters WePlay! League по CS:GO. Здесь над собой работали команды, кастеры и организаторы.

«Я стану лучше!» — провозглашают с небольшой сцены кастеры студии WePlay!.. Каждый из них только что поделился своими минусами: кто-то путает никнеймы игроков, кто-то слишком быстро говорит. После выступления «шо-кающего и гэ-кающего комментатора» по залу проходит понимающий смешок. Но это не клуб анонимных кастеров с проблемами. Это открытие LAN-финала Forge of Masters WePlay! League. Лиги, цель которой не просто развить СНГ-сцену CS:GO, но и помочь каждому участнику стать немного лучше.

Лига саморазвития

«Я знаю, я вижу, что региону не хватает CS:GO высокого класса! — как всегда эмоционально рассуждает комментатор Алексей yXo Малецкий, заглянувший в пресс-зону между матчами финального дня. — Есть «ланы» как Starladder и EPICENTER, но их очень мало. Есть какие-то локальные истории вроде Кубка России или рофлотуриков в онлайне, но это не то, ради чего может существовать организация. Vega Squadron, Team Spirit и AVANGAR поиграют один крупный турнир, а потом готовятся к мэйджорам и майнорам. И на мэйджоре от FaceIT открывается статистика Vega, а там 5 матчей за три прошедших месяца. Ну что это такое?»



Идея региональной лиги появилась в глубинах компании WePlay!, когда вокруг студии начала собираться звездная команда комментаторов. Им подкинули мысль — заняться развитием CS:GO в СНГ, создав внутренний турнир. Он позволит уже именитым участникам порадовать поклонников официальными матчами, а новичкам и любителям даст шанс попробовать свои силы на реальном поле боя, а не в формате тренировок. Комментаторы и аналитики, не понаслышке знакомые с проблемами СНГ-сцены, легко и быстро подхватили идею.



Для первого сезона остановились на упрощенном формате: 8 приглашенных команд сыграли по кругу друг с другом в онлайн-формате. Затем четыре лучших состава приехали на LAN-финал в Киев, где уже разыграли основной призовой фонд. И то казалось, что этих 8 команд-участниц мало, а в список вошли не все желающие. У кого-то не было состава на момент старта Forge of Masters, кто-то не смог вписать турнир в свой график.

Фото: пресс-служба WePlay! Esports

«На этом уровне в CS:GO очень сильная конкуренция. Я даже представить не могу количество команд, которое претендует на призовые в онлайн-турнирах и на места в квалификациях. А еще наши игроки не могут понять, что даже если они пока что семи-про, им нужно заниматься своей медийкой, чтобы расширять количество людей, которые о них знают. Увеличивать число фанатов, усиливать свою узнаваемость — создавать собственную естественную среду существования. Организация не может просто подписать пять оболтусов и дать им зарплату. Они должны что-то отдавать взамен тоже, и не только шпилить в CS:GO», — рассказывает yXo после одного из матчей. В это время даже проигравшая команда собирается на автограф-сессию и готовится раздавать интервью. Для них это обязательная часть программы, как и сами матчи.



Вторая идея WePlay!, о которой упоминает yXo, — возможность увидеть весь топ СНГ в одном месте и составить адекватный рейтинг команд региона. Конечно, без учета Natus Vincere, которым такой уровень просто не интересен. А вот остальные составы получили возможность попробовать что-то и научиться на своих ошибках, чтобы не повторять их на более крупных турнирах. Игроки Vega Squadron не скрывают, что на Forge of Masters приехали как раз попробовать силы обновленной пятерки, чтобы по результатам чемпионата готовиться к отборам на майнор.



«Большинство команд находятся на этапе формирования, — объясняет yXo, рассказывая о проделанном участниками прогрессе. — Может, кроме AVANGAR, но и у них замена. Им тоже нужно было что-то наиграть и отполировать. Я уверен, что даже команды, которые не прошли на LAN-стадию, вроде Winstrike и Team Spirit, обязаны были вынести что-то из своих поражений. Ты можешь сделать лигу, ты можешь позвать команды. Но если они сами не будут ничего делать, то они ничего и не добьются».

Фото: пресс-служба WePlay! Esports

Пока мы разговариваем, в небольшом зале павильона ВДНГ, где помещаются несколько сотен зрителей, грохочет музыка. На сцене и рядом с ней организаторы развернули настоящий скаутский лагерь. Чтобы расположить на небольшой площадке все необходимое, студию аналитики поместили на небольшом возвышении, откуда Дмитрий hooch Богданов и компания следили за подготовкой к матчам.

В течение всего турнира организаторы постоянно исправляли небольшие технические проблемы. Малецкий рассказывает, как пришлось переделывать худ, потому что оказалось, что он плохо смотрится на большом экране. Звукорежиссеры делятся, как постоянно работают со звуком — кто-то подсказал, что в зале оглушительные басы. После первого дня по просьбе зрителей отключили несколько софитов. Они светили в глаза и мешали смотреть матчи. Для обновленной компании WePlay! и их команды Forge of Masters — первый выход в оффлайн, и в деталях это заметно. Но как и команды учатся на своем опыте, так и организаторы набивают шишки здесь, на региональном уровне, чтобы обойти те же грабли на более крупных турнирах.

«Я знаю точно, что если есть возможность развиваться и учиться чему-то новому, то за это нужно браться. А если мы еще и имеем возможность исправлять свои же недочеты, то это классно. Все от этого становятся лучше. Выведи сейчас любого человека из стаффа — и он тебе это скажет!» — вторит yXo лейтмотиву лиги о развитии и личностном росте. В течение турнира они стали лучше.

«Это наш первый действительно большой LAN, по крайней мере, с точки зрения сил, которые мы сюда вложили. Они сильно превышают камерный турнир. И мы это делали целенаправленно, потому что понимали, что это первый продукт в CS:GO, который мы даем зрителю в оффлайн-формате и нужно держать планку, которую мы задали в студии», — рассказывает Марина Фролова, маркетинг-директор компании WePlay!



Несмотря на то, что Forge of Masters — турнир региональный, организаторы постарались создать настроение действительно крупного LAN-финала. Атмосфера в зале напоминала EPICENTER, который запихнули в небольшую коробку павильона ВДНГ: свет, звук, дым и дополненная реальность на экране. При взрыве бомбы сцена вспыхивает от световых эффектов, а стены буквально трясутся от басов. Если не обращать внимание на величину зала, размах явно пошире, чем просто местечковый чемпионат.

Фото: пресс-служба WePlay! Esports

Вне зала зрителям предлагают интерактив на любой вкус. Самые увлеченные CS:GO проводят время в игровой зоне. Здесь в кружочек стоят несколько компьютеров, где игроки знакомятся с турнирной платформой WePlay! и соревнуются друг с другом. Кажется, эта зона забита будущими киберспортсменами и их первыми поклонниками даже во время важных матчей. Недалеко от них — конкурсы другого толка. Здесь проходит настоящий курс молодого скаута. Ребят заставляют отжиматься, бегать и чистить картошку на скорость, но не по-армейски. За особые заслуги раздают фирменные турнирные футболки. Тут же поблизости можно взять в руки тяжелую кувалду и отчеканить себе памятную монетку с символикой Forge of Masters. Самым юным посетителям молот в руки не дают, для них сувениры заготовлены заранее. Не дай бог тяжелая кувалда перевесит молодого кузнеца.



Разномастных развлечений так много, что иногда зрителям приходится выбираться на улицу. Но что самое главное, за посещение всего этого ивента они не заплатили ни копейки. Организаторы раздавали билеты по предварительной регистрации. Но это не просто благотворительный шаг, это еще и продуманный маркетинговый ход.

«Давайте будем честными, средняя стоимость билета для нашей аудитории могла составлять 50-100 гривен. Не честная цена, а лояльная. И это не окупит ни 10, ни 5, ни половину процента затраченных средств. Это возврат инвестиций на уровне статистической погрешности, — объясняет Марина Фролова. -— Поэтому между идеей «а давайте заработаем с вас по 100 гривен» и «а давайте мы дадим вам возможность провести праздник так, чтобы вам понравилось» мы выбрали второе. Это абсолютно не коммерческое, а политическое решение. Мы берем на себя роль приоткрывателя индустрии для «обычного туриста»».



Отчасти из-за этого же и была выбрана площадка «Экспоцентра Украины». Помимо того, что команду продакшена устроила сцена и высота потолков, которая смогла вместить все оборудование, ВДНГ — место, где киевляне и гости города собираются провести свободное время. Организаторы остались довольны не только цифрами онлайна, но и были удивлены тому, как много поклонников собралось даже в первый игровой день. Афиши турнира и шумная толпа, может, не завлекли зрителей на саму площадку, но явно запомнились прохожим. Если, конечно, их не напугали ребята, бегающие вокруг павильона с игрушечными автоматами. Forge of Masters нужен WePlay! не только как площадка для экспериментов, но и как продукт, который создаст вокруг компании свою аудиторию.

«Это большая качественная аудитория. И она готова с нами оставаться. Затем они придут не только на Forge of Masters, но и на другие турниры. А затем будут готовы к другим продуктам WePlay!, которые мы будем предлагать в будущем, потому что на студийных и внестудийных турнирах мы не остановимся. Лояльная аудитория — то, во что имеет смысл вложиться.

А еще это эфирное время, которое получает наша студия, хорошие команды и, конечно, шанс сенсации. Возможно, мы сможем увидеть появление новых звезд!», — заключает Марина Фролова.



Пока она рассказывает это, на сцене действительно играют новые звезды — команда Dream Eaters. Нет, они не стали чемпионами. Они даже не выиграли ни одного матча в плей-офф. Но, по словам yXo, одним своим попаданием на LAN-финал Forge of Masters они оправдали существование лиги.

Фото: пресс-служба WePlay! Esports

Охотники за мечтой

Мое интервью с игроками DreamEaters назначено после первого матча нижней сетки турнира. Несмотря на то, что в серии с Vega Squadron они являлись аутсайдерами, за них топит и зал, и персонал турнира. А все благодаря той невероятной игре против AVANGAR, которую провели в первый день. Молодой команде практически удалось перевернуть карту со счета 6-14 и совсем немного не хватило, чтобы затащить на допах. Но несмотря на поражение турнирное, они одержали победу в битве за сердца и уважение фанатов. Зал топил за DreamEaters в разы громче, чем за фаворитов матча. А на автограф-сессию к ним выстроилась огромная очередь зрителей, уже обзаведшихся карточками команды. «Мы выходим из тени» стало не просто пафосным заявлением из стартового ролика с представлением игроков, а реальностью для DreamEaters.



Матч против Vega Squadron закончился разгромным поражением. Несмотря на слухи о том, что ребята не в лучшем настроении, на интервью приходят сразу два игрока — Антон speed4k Титов и Святослав Svyat Довбах. Правда, по их лицам заметно, что результатом выступления они недовольны, но стараются держаться бодро.



«Расстроились даже не из-за того, что проиграли, а из-за того, что играли плохо. Если бы мы играли, как мы умеем, то результат мог бы быть другой. Ну или хотя бы счет был бы посерьезней», — объясняет Svyat.



Даже тот знаковый матч с AVANGAR он вспоминает не так радужно, как о нем отзываются зрители с трансляции и из зала.



«У нас есть такая черта — мы умеем камбекать. Но тут мы этого даже не заметили. Просто играли в свою игру, а потом обратили внимание, что взяли раундов 10 подряд. У нас немного не получилось, мы недодавили. Но если брать игру в целом, то со стороны она смотрелась круто и напряженно. А когда находишься внутри, думаешь: «Как же все ужасно! Можно же лучше!». У нас все валилось из рук, ничего не получалось. Со стороны это смотрится эпично, а внутри — ужасное чувство. Может, из-за нервов вылезли ошибки, которые мы вроде бы уже переросли как команда».

Фото: пресс-служба WePlay! Esports

Dream Eaters — как раз та команда, ради которой создавался Forge of Masters. Они собрались несколько месяцев назад, принимали участие в онлайн-турнирах, тренировались и стремились пробиться на чемпионаты покрупнее.



«Я снайпер, я стреляю. Иногда попадаю, а иногда нет. Вот сегодня нет», — рассказывает о себе speed4t, не зная, что еще выделить в своей истории. Хотя именно его можно приводить в качестве примера игрока, который прошел огонь и воду киберспорта.



Парень много играл в CS:GO, начал выступать в миксах и ради тренировок был вынужден забить на учебу. Занятия проходили по вечерам — во время командных тренировок. В Dream Eaters он уже пережил практически полный роспуск состава и сбор нового, который выступает по сей день. Ребятам жаловаться пока не на что. У них есть организация, которая дает им карт-бланш для развития и платит зарплату, которой хватает на достойное существование.



Раньше состав испытывал проблемы с игрой в онлайне: мешали слабые домашние компьютеры и пинг из разных городов страны. Теперь клуб приглашает их на буткемпы, где они получили возможность показывать свой реальный уровень, незамутненный техническими проблемами, и начал обновлять «домашнее железо» киберспортсменов. К тому же, у DreamEaters достаточно площадок, чтобы показывать все, что они наработали.



«У нас, Dream Eaters, сейчас проблем с турнирами нет. Нам дают приглашения в онлайн-чемпионаты, вот здесь мы даже прошли на LAN. Есть проблема даже с перенасыщением графика, из-за чего мы мало тренируемся, медленнее развиваемся, — рассказывает Svyat.

А вот у команд, которые чуть-чуть пониже — вот там уже пропасть. Их никто не приглашает на чемпионаты. Им приходится постоянно играть какие-то открытые квалификации, в которых всегда найдутся команды посильнее. Это большая проблема. Если говорить об СНГ, то здесь тир-3 сцена не развивается. И все сводится к тому, что какой-то отдельный игрок может заявить о себе и пробиться в команду получше. А вот собраться впятером и вместе проходить путь от тир-3 к тир-1 — это очень долго и сложно. Можно сказать, что мы начали проходить этот путь».

На самом деле, от Dream Eaters никто не ждал сенсаций на LAN-финале. Мало того, никто не ждал, что они вообще сюда попадут. Команда обошла в онлайн-стадии Winstrike и Team Spirit, обыграла Vega Squadron. По оценкам yXo, они показали реальный прогресс в игровом развитии, а Денис Seized Костин отметил, что им не хватает разве что опытного наставника. Сами ребята отчасти за свое движение вперед благодарят формат Forge of Masters.



«Мне понравился формат Лиги, — делится впечатлениями Святослав. — Она дает возможность сыграть против каждой команды, а проходишь ты в следующий этап или нет, решает более продолжительная дистанция. То есть ты не просто сыграл одну игру и вылетел, потому что плохо себя чувствовал этот конкретный день. Здесь ты в течение нескольких недель играешь против каждой команды, и результат определяет твоя стабильность. У нас была возможность попробовать свои силы против каждого состава, последить за своей игрой, учесть какие-то ошибки и добиться результата».

Фото: пресс-служба WePlay! Esports

Но главный курс молодого бойца Dream Eaters прошли уже здесь, на LAN-финале. Ребята впервые выступали на большой сцене, где свет бьет в лицо, а белый шум в наушниках заглушает даже звуки игры. К тому же, составу пришлось ехать на турнир с заменой. Вместо Krad с ними выступил Сергей StarixИщук. Конечно, от этого сильно пострадали заготовленные стратегии, но зато ребята получили важный урок выдержки на LAN-финале.



«Starix — опытный игрок, он часто бывал на «ланах». Так что в какие-то моменты он мог нас поддержать, мы могли ориентироваться на его спокойствие. Где-то мы Starix научили каким-то фишкам, где-то он нас — произошел такой обмен опытом. Может, внутриигровым моментам он нас и не научил, а вот выступлению на «лане», поддержанию спокойствия, необходимости не суетиться — этому он всему нас научил».

Теперь Dream Eaters, уже совсем не ноунеймам на СНГ-сцене в CS:GO, предстоит более серьезное испытание — квалификации на майнор. Ребята уверены, что пройти на него им теперь будет по силам. А уже на самом майноре они смогут воспользоваться приобретенным здесь опытом. По крайней мере, не испугаются сцены и будут готовы к громкому звуку. Теперь они знают, что делать в этой ситуации. Они стали лучше.



«Может быть, я просто верю в светлое будущее, — объясняет свое стремление к развитию Святослав. — А может, это просто страсть к игре. Ты любишь это дело, тебе нравится играть и ты делаешь на это ставку. И, конечно же, вера в себя. Если ты не веришь в то, что ты можешь чего-то добиться, то ты никогда не продвинешься вперед».

Forge of Masters станет лучше

К Forge of Masters на старте было много претензий. Хотят развивать СНГ-сцену, а пригласили HellRaisers. Заявляли о том, что намерены давать дорогу молодежи, но при этом не сделали открытых квалификаций и пригласили в лигу все те же лица. Но как объясняют организаторы, отчасти это был вынужденный ход.

«Лиге нужны как можно более медийные команды из региона, чтобы привлечь к ней внимание. Чтобы создать продукт, который со временем будет иметь свой авторитет и займет свою нишу. Вот полгода-год — и появится еще какая-то лига, скриньте! Люди уже поняли, что это важно и интересно. Посмотрите, где я сижу! Посмотрите на призовой фонд, на уровень продакшена!

Конечно, всегда стоит вопрос финансовой окупаемости. И для этого тебе нужно на стадии формирования привлечь к этой лиге внимание», — объясняет решение организаторов Алексей yXoМалецкий.



Следующий сезон, который пройдет c 30 сентября по 17 ноября, станет первым шагом к тому, чтобы действительно дать площадку для развития молодых команд. По словам Марины Фроловой, уже сейчас в планах организаторов отдать от двух до шести слотов участникам из открытых квалификаций. В них смогут выступить любые команды, в составе которых (включая тренера) есть хотя бы три представителя СНГ, чтобы у зрителей отпали любые вопросы. Первый сезон компании был нужен, чтобы проверить, как можно сделать лигу лучше. Во втором WePlay! планирует взяться за реализацию.

Фото: пресс-служба WePlay! Esports

Алексей Малецкий и Марина Фролова совсем по-разному говорят об одном и том же. YXo эмоционально и экспрессивно рассказывает, что прошли те времена, когда все знакомились в полуподвальных клубах. Это тема про олдов вроде него и его бывших тиммейтов. Нынешняя молодежь с потенциалом сидит дома за компьютером, и ей необходимо давать площадку, чтобы игроки могли знакомиться и показывать себя. Для этого нужна открытая квалификация на региональную лигу WePlay!..



Фролова уверяет, что для компании Forge of Masters — это только начало. В их возможных планах — развитие образовательного кластера, чего-то вроде академии на базе платформы WePlay!.. Место, где команды получат не только шанс потренироваться и получить турнирную практику, но и развиваться с самых низких уровней.



А пока в финале Forge of Masters WePlay! League играют HellRaisers и AVANGAR. Комментаторы проносят их флаги по залу, а бою барабанщиц на сцене вторят зрители с фирменными надувными палками-шумелками. На церемонии закрытия комментаторы снова повторяют свои клятвы о том, что будут работать над собой, держа руку на кодексе скаута.



«Я буду лучше!» — вторит им мальчишка в фирменной футболке HellRaisers, гордо поднимая голову.



«Мы будем лучше», — говорят организаторы турнира, собирая фидбек от команд, журналистов и зрителей.



«Мы здесь не ради денег. Мы боремся для того, чтобы стать сильнее», — утверждают команды в ролике-профайле.



И всем им хочется верить: от чемпионов AVANGAR до расстроенного после финала мальчишки в красной футболке. Во втором сезоне Forge of Masters WePlay! League станет лучше.