Король зелёных героев. 13 фактов о Matumbaman в Team Liquid

Лассе Matumbaman Урпалайнен провел в Team Liquid больше трёх лет. И за это время он не только создавал пространство для Miracle.

«Главная проблема в том, что мы уже очень долго играем вместе. Иногда ты либо идешь на перемены и поиск свежей крови, либо ты исправляешь свои проблемы с помощью внутренних ресурсов. Мы хотим играть вместе, игроки друг друга устраивают, но иногда нам приходится проходить через испытания», — рассказывал Куро Kuroky Салехи Тахасоми на MDL Disneyland, где Team Liquid после неуверенного старта заняла второе место на мэйджоре. Тогда капитан чемпионов TI7 сказал, что скорее всего команда продолжит выступления в том же составе до следующего The International.

Однако 12 июня стало известно, что замены неизбежны. Стартовый состав Team Liquid покинул Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен, выступавший в нем с момента создания. Теперь он готов принимать предложения от других команд, а на EPICENTER Liquid приедут с новым керри. Мы вспоминаем историю Matu в Team Liquid в фактах.



1.История Matu в Team Liquid началась 28 августа 2015 года. Тогда была создана команда 5Jungz, которую после первых успехов на онлайн-турнирах и квалификациях подписала организация Team Liquid. Всего в пятерке под двумя тегами Matu провел 1384 дня, в Team Liquid — 1342 дня.

2.Под тегом Team Liquid Matu поучаствовал в 826 матчей. Из них 536 завершились победой. По данным сайта DatDota, Лассе занимает 26 место среди игроков, которые провели больше всего матчей за одну организацию.



3.Matu и Kuroky сыграли вместе 854 карты. По этому показателю они занимают 18 место в истории Dota 2 на текущий момент.



«Он прекрасный пример для подражания для всех нас. Он тот спокойны парень, который поучает тебя своими стариковскими историями. Он давненько на сцене и знает многое об игре и вне ее», — рассказывал Matumbaman о Kuroky.



«Главная причина нашей победы — сохранение спокойствия. Несмотря на проигрыш нашего первого матча в верхней сетке, нам удалось остаться спокойными и не паниковать. Кроме того, опыт KuroKy очень помог нам. Я думаю, что он величайший капитан в Dota 2 всех времен. Он очень дисциплинированный человек и способен выиграть любой турнир», — заключил он после победы на TI7.

4.Последний матч за Team Liquid Matumbaman провел на ESL One Birmingham. Команда уступила Gambit Esports в трех картах. В последней игре Matu выступал на Broodmother и купил Aghanim. Пока он остается единственным, кто взял этот артефакт на «бруде» на про-сцене.



5.По данным DatDota, за время выступления под тегом Team Liquid в официальных матчах Matumbaman опробовал 66 героев. Среди них, например, Centaur Warrunner и Warlock.

6.Больше всего матчей в составе Team Liquid Лассе сыграл на Lone Druid — 76. На этом герое он выиграл 65,7% карт. Сейчас он занимает третье место среди про-игроков на этом персонаже по количеству сыгранных матчей. Следом по популярности в героев для Matu идут Gyrocopter (57) и Lycan (53). Первый из «зеленых героев» — Viper с 37 матчами.



«У меня включаются животные инстинкты, и я становлюсь одним из них. А еще эти герои эффективны в фарме и разрушении строений, чего нам часто не хватает на других позициях. Но я бы предпочел именно Lycan, а не Lone Druid, потому что он быстрее набирает форму», — рассказал Matu о своей любви к этим героям после победы на EPICENTER 2017.

7.Но не со всеми героями дела у Team Liquid шли хорошо. Например, из 8 матчей на Sven Matu выиграл только 2. А на Weaver победил только в 4 из 10.



8.Выступая в составе Team Liquid, Matumbaman выиграл 15 турниров разных уровней. В том числе среди них были The International 7, два EPICENTER и Supermajor. 12 LAN-финалов Лассе выиграл в текущем составе команды.

9.По данным Esports Earnings, выступления в Team Liquid принесли Matumbaman $3 540 616 призовых ($2,1 млн из них приходятся на TI7). Благодаря этому он вошел в топ-5 самых успешных киберспортсменов по количеству заработанных призовых.



«Наш образ жизни не поменялся после победы на The International 2017. Мы все те же пять ребят с тем же окружением. Я ни в ком не увидел изменений. Кроме меня никто не потратил деньги за титул чемпиона TI: я купил дом. ...> Еще после победы я поехал в Испанию, куда собирался вне зависимости от результатов TI. Потусовался там с друзьями. А еще… я купил кресло, которое стоило тысячу. Самая дорогая мебель, которую я себе позволил, это сраное кресло», — рассказал Matu в интервью для сайта Monster Energy.

10.В 2017 году Matumbaman занял первое место среди финских спортсменов по количеству заработанных призовых. Его доход тогда составил 1,8 млн евро. В списке самых богатых жителей страны он тогда занял 348-е место.



11.На победном The International 7 Matu сыграл 8 матчей на Necrophos. И выиграл каждый из них. Его ближайший преследователь, MP, провел на этом герое всего 3 карты и одержал только одну победу.

12.Всего на «зеленых героях» (Necrophos, Viper, Venomancer, Pugna) в Team Liquid Matu провел 115 игр. 36 матчей на Necrophos — лучший результат в мире на этом герое.

«Я пытаюсь найти имбалансных героев. Иногда это Viper, иногда — Necrophos или герои, у которых много призываемых существ, пушащих вышки. Но это просто Дота, она требует множества разных умений. Это не значит, что у меня отсохнет мозг, если я сыграю 10 игр на Viper подряд (смеется). Что думают другие — меня не волнует. Это соревнование, и ты просто повышаешь шансы на победу», — объяснял Matumbaman.



13.Matu в Team Liquid не всегда был игроком, который просто создает пространство. Например, до прихода Miracle в состав он подбирался к рекордам по количеству добитых крипов на Naga Siren (1150) и поставил на тот момент рекорд по количеству убийств на Ursa (28). Тогда для него пространство создавал Fata.



«Уверенный в себе игрок может сделать что угодно, если у него есть скилл. Давайте смотреть правде в глаза, у меня прекрасные тиммейты и все, что мне нужно делать, — это бить крипов», — поделился Matu в 2016 году перед ESL One Frankfurt.