Меньше квалификаций и региональные лиги. PPD — о проблемах DPC-сезона

Кажется, у Питера PPD Дагера оказалось слишком много свободного времени на майноре. В перерывах между матчами он написал блог, посвященный проблемам текущего DPC-сезона. В самых первых строках он отметил, что может быть не прав в своих суждениях, но хочет вынести вопросы на обсуждение. Предлагаем оценить, так ли хорошо он разобрался в ситуации и что об этом думают другие представители индустрии.

Убрать майноры и квалификации на майноры

«Майноры оказались еще одними отборочными для европейских и китайских команд, и они не привлекательны для турнирных операторов. Не привлекательны для проведения потому что:

Это квалификации на другой более важный турнир; Они не могут включать в себя большинство лучших команд мира; Проводить турнир на 8 команд — это все еще дорого.

Если убрать майноры, то появится больше времени в году для турниров от сторонних операторов. Сейчас все участники (команды, организаторы) вынуждены расчищать свое расписание, чтобы избежать любого возможного конфликта с DPC, что превращает жизнь организаторов не DPC-турниров в кошмар (например, ESL Mumbai).



Решение: дать 4 слота с квалификаций для Европы или Китая (или приглашать топ-2 предыдущего мэйджора и оставить слоты как есть).



Если мы оставляем майноры, то мы должны хотя бы убрать квалификации на майнор и отдавать слоты тем командам, которые заняли 3-4-5 места на отборах к мэйджору. Это всем сбережет время, уменьшит расходы команд и организаторов, даст больше пространства не-DPC турнирам и создаст период для отдыха, что улучшит жизнь игроков.



Я говорю это как человек, который участвовал в 5 квалификациях на мэйджоры и в 3 отборах на майноры в этом году (каждая длилась 3-5 дней). Математика = примерно месяц квалификаций».

Он прав?



Китайские и европейские команды действительно оккупировали первые строчки майноров. За весь сезон пока только однажды победу одержала команда из другого региона — Tigers на DreamLeague Season 10.



Однако если избавиться от майноров, у команд тир-2 уровня исчезнет последняя возможность засветиться на большой международной сцене и побывать на турнире от Valve. Например, в течение сезона возможность оправиться на LAN получили The Final Tribe, The Pango и те же Tigers.



«Я согласен со всем, кроме удаления майноров. Уверен ли ты, что их заменят независимые небольшие турниры? Я сомневаюсь. Кроме того, не будут ли их призовые фонды меньше, потому что Valve дает половину средств?», — прокомментировал эту идею Дэниэл B9 Фостер, американский игрок.



Идея с отменой квалификаций витает в воздухе достаточно давно. О ней в свое время говорили и Мориц Khezu Гутман, и аналитик Алан Nahaz Бестер. Однако Виталий v1lat Волочай иначе смотрит на эту проблему.

Квалификации на майнор очень важны для турнирных организаторов. Часы просмотра могут покрыть хотя бы какие-то расходы. Например, DotaPit были бы не рады, если бы MDL получили просмотры с квалификаций, а они — ничего. Так будет только хуже для организаторов майноров, — написал комментатор в ответ на пост PPD.

Например, по данным портала Esports Charts, квалификации на текущий майнор от StarLadder собрали более 1,5 млн часов просмотров. Это больше, чем за всю групповую стадию турнира на LAN'е.

В качестве решения Питер PPD Дагер предложил отдать цикл майноров и мэйджоров в руки одного турнирного оператора.



«Думаю, турнирные операторы были бы этому рады. И это сделало бы легче жизнь для всех сторон», — прокомментировал этот вариант Владислав Удовенко, менеджер проектов Starladder.

Уменьшить количество игровых дней турниров

«С тех пор, как появилась DPC, у нас наконец-то появилась не произвольная система, которая позволяет ранжировать команды. Однако ни один турнир в течение года фактически не использовал этот рейтинг для посева команд. Вместо этого каждый чемпионат начинается с 2-4-дневного группового этапа, чтобы определить сетку плей-офф.



Уберите групповую стадию и организуйте double elimination, основанный на текущем рейтинге DPC. Это позволит сократить количество дней турнира и сэкономит время и деньги игроков/организаторов. А еще даст больше времени, чтобы запланировать не-DPC-турниры и отдых для игроков.



Сейчас майноры занимают около 7 дней, включая перелет и медиа-день, а мэйджор проходит за 10-14 дней. Я уверен, что мы можем серьезно сократить их продолжительность. Я был бы рад, если бы майноры занимали 5 дней, а мэйджоры — 8. Если мы уберем групповую стадию, думаю, это возможно», — написал PPD.

Он прав?



Сократится ли время проведения турнира, если убрать групповую стадию? Безусловно. Создает ли DPC-таблица правильный посев? Вряд ли.



С проблемами столкнутся организаторы первого же мэйджора. Все потому, что им не на что будет ориентироваться, а результаты The International зачастую нивелируются серьезными решаффлами. И что делать с составами, которые впервые попадают на рейтинговые турниры? Разве можно расценивать команду как слабую, исключительно потому что она собралась позже или набрала силу между двумя рейтинговыми чемпионатами. Например, на DreamLeague Season 11 Keen Gaming неожиданно ворвалась в верхнюю сетку после групповой стадии турнира, а потом обыграла Evil Geniuses. Низкий посев отправил бы их сразу сражаться против Team Secret или LGD, разительно понизив шансы на очки.



Другая сторона медали — команды, которые неожиданно врываются в топ, но потом не в состоянии удержать свой статус. Учитывая распределение очков, одно удачное выступление на мэйджоре в начале сезона может удержать команду на верхних строчках DPC, даже если она уже серьезно сдала позиции. В таком случае посев тоже будет казаться нечестным.



«Новая система DPC создана так, что каждая команда начинает путь на равных в каждом цикле. Говоря о посеве. Представь себе необходимость играть против Secret в первом раунде, когда вы просто команда-новичок. На каждом DPC-турнире. Вот почему Valve ушла от строгой системы DPC и рассматривает каждый турнир по отдельности», — поделилась своим мнением Келли Онг, менеджер Alliance.

Аналитик Бен Noxville Стинхейзен предложил другой способ определения посева



«Проблема использования DPC как рейтинговой системы двояка:

Ты не можешь потерять очки, кроме случаев, когда изменился состав (так что команды, которые сначала были хороши, а потом стали ужасны, остаются с высоким посевом); Она не учитывает, кого ты обыграл и кому проиграл.

Я бы предпочел, чтобы Valve давала любую систему оценки навыков, которая ей по душе (Glicko, Elo, Trueskill или их сочетание), и использовала только DPC-турниры для ее обновления. Эти системы намного лучше предсказывают победителя, чем действующий DPC-рейтинг, а еще они простые и прозрачные (обыграл команду сильнее = получил больше)», — объяснил аналитик.

Также PPD и Noxville высоко оценили систему, которую недавно использовали на мэйджоре по CS:GO. Для него рейтинг составили сами команды, оценивая своих соперников. Сами участники турнира могут лучше представлять себе форму оппонентов, имея информацию о результатах тренировок и личной форме игроков. Однако, по мнению Noxville, этой системе не хватает прозрачности. К тому же команды могут специально занижать или завышать чей-то рейтинг.

Защита игроков

«Matumbaman — первый игрок в этом сезоне, которого команда кикнула после того, как прошла на турнир с призовым фондом в $25-30 млн. Когда Valve решили уменьшить количество DPC-турниров с прошлогоднего до 10 (на 5 из которых могут сыграть лучшие команды), при этом не увеличив призовой фонд этих чемпионатов, значение и без того первостепенного The International стало еще выше.



Я считаю, что большинство команд заработают на TI больше денег, чем они сделали это за весь год. Это значит, что если ты играл весь год и прошел на TI, ты должен ехать на TI.



Я бы предпочел увидеть более жесткие ограничение и наказания для команд, которые меняют состав после квалификации на турниры. Мы (Dota Team) уже проходили через подобную ситуацию на TI4, когда Era убрали из Fnatic, а Valve вмешалась, чтобы он мог участвовать в турнире. Это было ужасная ситуация для всех, кто оказался в ней замешан, так что, надеюсь, мы сможем найти лучший способ, чтобы в будущем защитить игроков».

Он прав?



Да, безусловно. В течение этого сезона уже не раз обсуждалась проблема киков и изменений составов после квалификаций. Ситуация с Джеки EternalEnvy Мао и Beastcoast подогрела ситуацию, хотя до этого мест в командах лишился десяток игроков, которые выигрывали квалификации. Но сейчас, когда речь идет о TI, проблема встала еще острее.

Пять раз попав в топ-3 на мэйджоре, команда заработает $500 тыс. Один раз попав в топ-3 на TI, она получит больше $2,5 млн. 70% заработанных призовых самого Matumbaman составляют деньги с The International.

И теперь, весь год сражаясь за путевку на новый турнир, он, безусловно, заслужил стать его частью.



Самый простой вариант — гарантия того, что он получит часть призовых Team Liquid. Однако поклонники этой идеи забывают, что TI — не только способ заработать деньги, но и своеобразная «ярмарка талантов». Хорошее выступление на TI практически гарантирует тебе место в неплохом составе в следующем сезоне.



Второй вариант — вернуть прошлую систему перехода игроков, когда те забирали часть заработанных очков с собой. Однако это вернет сцену к «проблеме Lil». К примеру, если кто-то из игроков сейчас покинет состав VP или Team Secret, то его новая команда станет участником The International. Вполне возможно, что и 705 баллов Matumbaman хватило бы для такого трюка.



Третий вариант, строгий, — запретить замены в составе. Но любой игрок и менеджер команды скажется вам, что это неверное решение. Если в команде зародился конфликт, то нет ничего хуже для нее, чем в разбитом состоянии отправится на главный турнир года. Опыт Team Secret на TI5 всем показал, чем это может закончится.



К сожалению, несмотря на наличие проблемы, адекватного и честного решения найти пока не удалось. Вероятно, для этого нужны более подробные обсуждения.

Развитие региональных лиг

«Сейчас Dota испытывает острый недостаток возможностей для всех, кто не участвует в DPC-турнирах. Это значит, что если ты не входишь в топ-3-5 команд региона, у тебя не будет доступа к каким-либо призовым, международным соревнованиям и воздействию на аудиторию. Без всего этого практически невозможно найти организацию, которая захочет спонсировать тебя и сможет помочь покрыть ежедневные расходы. Так что если у тебя нет человека, который оплачивает твои счета, ты практически не имеешь возможности подниматься по дота-лестнице.



Я думаю, что все регионы могут начать развивать региональные лиги. Они даже могут заменить квалификации на мэйджор и майнор. Эти лиги будут тренировочной площадкой для бесчисленного количества команд, а топовые составы, которые будут там участвовать, обеспечат аудиторию, что откроет возможности для спонсорства и финансирования.



Их можно вести в онлайне и тратить на это минимум средств. Топовые команды могли бы проходить на мэйджоры и майноры, что дало бы им минимальные призовые за последние места на LAN-турнирах. Призовые можно распределить и на команды, которые не прошли на DPC-чемпионаты.



Эти лиги дали бы возможность слабым командам играть против лучших на постоянной основе. Команды получат стимул действительно строить свой регион, что, как я полагаю, и было целью Valve, когда они вводили правило про минимум слотов в DPC», — предложил PPD в блоге.



Он прав?



Он прав в сути проблемы и знает ее не по наслышке. В течение полугода он сам занимался проведением региональной лиги NADCL, которая давала возможность командам без спонсорской поддержки заработать немного денег и получить опыт официальных матчей. Однако главный результат NADCL в другом — среди команд она была более популярна, чем открытые квалификации на мэйджоры и майноры.



Идеи о проведении регулярных лиг давно витают в воздухе. Комментатор Гарет Gareth Бэйтсон даже предлагал тратить на них совсем небольшой процент денег с компендиумов. Поближе познакомиться с его и нашими идеями о развитии региональных турниров можно в этом материале:

Каждому по потребностям. Как Valve может помочь тир-3 сцене в Dota 2 Несколько идей, как потратить деньги с компендиума во имя развития сцены второго и третьего эшелона.

Вопрос состоит только в том, как идея этих лиг с участием топовых команд должна согласовываться с желание получить больше времени на отдых или участием в не-DPC-турнирах? Питер просил о сокращении времени квалификаций, но при этом предлагает занять несколько недель региональным чемпионатом, в котором будут разыгрываться слоты. А если же в этих лигах не будут принимать участие популярные составы, то она перестанет быть интересна и зрителям, и организаторам. И, как стрим NADCL, будет собирать максимум 1000 зрителей на регулярных матчах.

Проведение турниров

«Киберспорт — явление, вызванное появлением интернета. С ним не стоит обращаться так же, как и с профессиональным спортом. Многие профессиональные виды спорта не ждут, что забьют полный стадион. А 99% нашей аудитории находится онлайн и предпочитает сидеть в своих комнатах за своими компьютерами. Так что давайте сосредоточим наши ресурсы на улучшении трансляций и заботе об игроках и талантах.



Слишком много безответственных «бизнесменов» за последнее время ухватились за киберспорт и убедили миллиардеров, что они сидят на золотом яйце. Да, киберспорт нов, да, это захватывающий опыт — находиться в локомотиве развивающейся индустрии. Но создавая нереальные стандарты и завышенные ожидания, вы обрекаете на провал тех, кто придет за вами.



Дота-аудитория внезапно не вырастет. Давайте создавать устойчивые турниры, чтобы мы могли и дальше наслаждаться игрой, которую так любим. Я понимаю, что многие из вас будут проводить чемпионаты по любой дисциплине, которая принесет доход, но пожалуйста, постарайтесь подумать, кто именно тратит деньги в киберспорте и как они это делают, когда будете проводить свой следующий турнир», — заключил PPD.



Он прав?



Отчасти да, отчасти нет. Да, организаторам турниров стоит больше обращать внимание на то, что происходит у них на трансляции. Организаторы текущего майнора подключили интересный плагин с разными функциями, но они не помогают, когда трансляция отключается во время важнейшей драки. Русскоязычный и англоязычный стримы назойливо падают пару раз в день.



Многие турнирные операторы сокращают расходы, отказываясь привозить на место проведения студии на других языках. В итоге мэйджоры и майноры в СНГ или Китае приходится смотреть в камерной обстановке вылизанной студии, наслаждаясь звуком трибун, ретранслированных с основного стрима. Зрителям приходится переключаться на англоязычную трансляцию, чтобы посмотреть эфир со сцены или познакомиться с контентом от организаторов. Все эти мелкие проблемы можно решить, бросив ресурсы с аренды дорогущих, но пустующих площадок, на организацию трансляции.

На MDL Disneyland Paris Major

Но при отказе от стадионов турнирные операторы откажутся и от возможной прибыли от билетов. Майкл TorteDeLini Коэн в своем недавнем блоге указал продажу билетов в качестве одной из основных статей дохода организаторов турниров. Некоторые регионы и чемпионаты действительно могут не только позволить себе арендовать стадион, но и заработать копеечку на продаже билетов. Но чтобы эта статья действительно принесла прибыль, а не пустые трибуны, нужно намного глубже изучать вопрос, а не просто следовать тренду.



Да и не может каждый турнир быть уютной DreamLeague с пластиковыми стульями в ангаре, или The Summit совсем без зрителей на месте проведения. Ведь инвесторы, которые потом будут вкладываться в развитие киберспорта, будут смотреть не только на цифры трансляции, но и на посещаемость LAN-чемпионатов.

Несмотря на то, что на многие проблемы PPD смотрит однобоко, он преследует важную цель — начать обсуждение и коллективный поиск решения. Может быть, на собрании команд и игроков на TI найдется место не только проблемам расизма, но и вопросам DPC-системы.