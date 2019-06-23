N0tail пропустит групповой этап EPICENTER Major из-за проблем со здоровьем
Капитан OG Йохан n0tail Сундштайн пропустит групповой этап EPICENTER Major из-за проблем со здоровьем. Вместо него за команду сыграет тренер состава Титоуан Sockshka Мерло.
В стартовом матче турнира OG встретится с TNC Predator. Игра запланирована на 13:00 мск. Победитель серии сразится с лучшей командой из пары Ninjas in Pyjamas — PSG.LGD.
Во второй день EPICENTER Major игры пройдут в группах C и D. По результатам матчей две лучшие команды отправятся в верхнюю сетку, остальные — в нижнюю. Серия плей-офф начнется 24 июня. На турнире 16 лучших команд сражаются за призовой фонд в размере 1 млн долларов и 15 тыс. очков DPC.
- 23 июня 2019
-
12:21
- 22 июня 2019
-
22:44
-
20:16
-
19:29
-
19:10
-
18:23
-
16:27
-
15:59
-
15:31
-
14:55
-
10:27
- 21 июня 2019
-
22:20
-
18:31
-
17:36
-
16:10
-
15:28
-
13:11
-
00:30
- 20 июня 2019
-
21:39
-
19:20
-
15:54
-
15:05
-
12:40
-
08:30
-
07:40
-
07:06
-
06:59
- 19 июня 2019
-
22:03
-
21:16
-
20:44
-
13:44
-
12:26
-
11:59
- 18 июня 2019
-
21:36
-
16:22
Партнерский контент