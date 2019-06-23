N0tail пропустит групповой этап EPICENTER Major из-за проблем со здоровьем

Капитан OG Йохан n0tail Сундштайн пропустит групповой этап EPICENTER Major из-за проблем со здоровьем. Вместо него за команду сыграет тренер состава Титоуан Sockshka Мерло.

В стартовом матче турнира OG встретится с TNC Predator. Игра запланирована на 13:00 мск. Победитель серии сразится с лучшей командой из пары Ninjas in Pyjamas — PSG.LGD.

Во второй день EPICENTER Major игры пройдут в группах C и D. По результатам матчей две лучшие команды отправятся в верхнюю сетку, остальные — в нижнюю. Серия плей-офф начнется 24 июня. На турнире 16 лучших команд сражаются за призовой фонд в размере 1 млн долларов и 15 тыс. очков DPC.