Как собрать фэнтези-команду в Dota 2? Главные советы по карточкам игроков TI9

Сегодня в игру Dota 2 добавили карточки участников The International 2019 и открыли фэнтези-лигу – теперь каждый владелец Battle Pass может собрать собственную сборную и посоревноваться с друзьями и игроками по всему миру. Лучшие по итогам всего турнира получат бонусные очки для компендиума и место в таблице лидеров.
Мы же подготовили для вас несколько советов, которые помогут выбрать правильных игроков и набрать немного больше фэнтези-баллов.
Смотрите на календарь
Состав собирается отдельно на каждый игровой день. При этом команды играют разное количество матчей, а в зачёт идёт общий результат – это, пожалуй, самое важное. Если вы поставите одних и тех же игроков на все дни, вряд ли окажетесь в лидерах. В прошлый раз на The International игровой день составляли три тура одной группы и два – второй.
Всё просто – чем больше играет команда, тем больше очков приносит игрок. Это, кстати, касается не только группового этапа, но и плей-офф. В нижней сетке команда за один день может сыграть сразу два матча – но тут вам поможет не расписание, а лишь собственные аналитические навыки. Угадываете результат и сразу отрываетесь от конкурентов на сотню очков.
Оценивайте бонусы
Помимо обычных карточек вы наверняка встретите серебряные и золотые – если нажать на такую, можно увидеть бонусы. Впрочем, переоценивать их не стоит: выбор между сильным игроком и золотой карточкой игрока послабее не так очевиден.
Важно понимать, насколько те или иные бонусы (а на карточках они появляются случайным образом) действительно помогут пополнить очковый запас игрока. Например, если у кор-персонажа бонус к вардам или стакам, они ему вряд ли пригодятся, как и плюс очки за убийства для саппортов.
Изучайте статистику
Изначально можно было составить фэнтези-команду из пяти любых игроков, но со временем Valve сделала разделение по позициям – теперь в ростере два кора (керри и мидеры), два саппорта и оффлейнер. Однако баланс очков по ролям всё ещё оставляет желать лучшего.
К примеру, мидеры зарабатывают больше керри, так что есть смысл ставить в команду сразу двух игроков второй позиции. Почти не умирают, много фармят и потому часто выходят в топ по очкам такие дотеры, как Somnus, Suma1L, No[o]ne или Miracle. Керри из этих же команд приносят чуть меньше.
У саппортов тоже есть перекос по балансу – в сторону чистой пятой позиции, которая позволяет заработать много очков за поставленные и разрушенные варды. Скорее всего, KuroKy, n0tail, Solo и ninjaboogie снова смогут оказаться в числе лидеров вне зависимости от результата.
Нужно выбирать игроков команд, которые играют как можно дольше на равных с соперником – проигранный 60-минутный матч окажется для фэнтези полезнее, чем быстрая победа за 20 минут. Это предсказать очень трудно, но, если умеете, будете королём фентези. В плей-офф лучше сделать ставку на игроков равных по силе соперников, чем на серию фаворита против безнадежного аутсайдера.
Следите за турниром
Помните, что The International – турнир неожиданностей и сенсаций. Ваша любимая команда-фаворит может провалить чемпионат, а на первый план выйдут тёмные лошадки. Учитесь перестраиваться вместе с участниками TI, больше обычного доверяйте аутсайдерам и делайте акцент на командах, которые хорошо себя проявляют, – и вам обязательно повезёт.
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