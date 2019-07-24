Теперь снова можно «отгружать» легендарный покер на «Энфилде». Даже «Барселоне».

Андрей Аршавин стал легендой. Футболист давно это заслужил

Осенняя пора, как всегда, станет жаркой для любителей футбольных симуляторов. И пока FIFA пытается выдать за нововведения старые-новые фишки, PES активно переманивает на свою сторону новых игроков.

Владельцы FIFA потеряли почти миллиард из-за «Ювентуса». Всё дело в Роналду? Также EA нам показали неоднозначные нововведения и отличный режим уличного футбола — Volta Football.

Японские разработчики не забывают о российских игроках, а в качестве новой легенды был представлен бывший игрок «Зенита» и лондонского «Арсенала» — Андрей Аршавин.

Объявили об этом на специальном стенде РПЛ в рамках фестиваля VK Fest, который проходил в Санкт-Петербурге.



Аршавин стал 14-й легендой, пополнив список поистине великих игроков, в который входят: Диего Марадона, Дэвид Бекхэм, Йохан Круифф, Роналдиньо, Оливер Кан, Ромарио, Франческо Тотти, Павел Недвед, Патрик Виейра, Лотар Маттеус, Габриэль Батистута, Хидетоси Наката и Пак Чжи Сун.



Просто представьте, что вы выходите на «Энфилд» с Аршавиным в команде и, как в старые-добрые времена, забиваете «Ливерпулю» четыре мяча. Красота.

PES собирает сливки

Помимо такого прекрасного подарка японцы из Konami медленно, но верно начинают прибирать к рукам победу в гонке футбольных симуляторов за 2020 год.



Уже объявлено, что эксклюзивные контракты с PES подписали «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ювентус». Японцы решили перехватить клубы с самыми большими фан-базами в своих странах. У них это получилось.



Амбассадором PES всё так же является Лионель Месси вместе с «Барселоной», а теперь к нему присоединятся Скотт Мактоминай, Серж Гнабри и Миралем Пьянич.

Выйдет eFootball Pro Evolution Soccer 2020 7 октября 2019 года на Xbox One, PlayStation 4, PC и мобильных платформах.