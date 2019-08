Жажда скорости и днём, и ночью. Первые впечатления от новой Need for Speed Heat

Вспоминаю те самые моменты детства, когда ты подбегаешь к своему компьютеру, запускаешь Need for Speed Underground и уже продумываешь в голове шаблоны на «прокачку» своего автомобиля. У нас на выбор были шикарные автомобили от Toyota Supra до Hyundai Tiburon и кастомизировали мы их по своему вкусу, и вот не дай боже из общей концепции выбивались невзрачные диски BBS. После легендарной серии выходило множество частей NFS, но целостной и по-своему легендарной получилась только Most Wanted. И вот Electronic Arts предпринимает ещё одну попытку сделать NFS снова великим – Heat. Выглядит сомнительно, но попробовать им стоит.

Жёсткие «копы» и «не Майами»

На gamescom в Кёльне мне выдалась возможность поиграть в новую часть, но лишь в два режима. Первый — ночной спринт и погоня от «копов», а второй – обычная круговая гонка. Выглядит всё очень ярко, атмосферно и прекрасно, но главная фишка в другом – кастомизация. В новой части она достаточно обширна, и менять мы можем не только свой автомобиль, но и своего персонажа. Помимо внутриигровой кастомизации есть и приложение для мобильных устройств и планшетов, в котором мы также можем изменять облик своих автомобилей, персонажа и сохранять для того, чтобы использовать в игре. На gamescom данным приложением тоже можно было воспользоваться, ощущается прикольно.



Если говорить о самом духе NFS, то через всего лишь два режима и без возможности опробовать открытый мир, ощутить его было не то что трудно, а скорее невозможно. Надеюсь, что в полноценной версии игроки смогут почерпнуть для себя то, по чему они так сильно соскучились, и то, что им дарила Underground и Most Wanted. Пока это выглядит компиляцией старых частей под новым заголовком.

Единственное, что стоит отметить из впечатлений, – очень жёсткие «копы» в ночном режиме. Как бы я ни пытался от них уйти, сделать этого мне это удалось. Возможно, это было сделано специально, чтобы побыстрее закончить игровую сессию, но это если скатываться в шутки.

Разговор с разработчиками

После игровой сессии мне удалось встретиться и задать несколько вопросов разработчикам новой части Need for Speed.



— Почему именно Майами?

— Город, в котором проходит действие, не полная реплика Майами. Мы вдохновлялись всем побережьем США. Помимо Майами, когда вы будете играть, вы заметите и другие известные города.



— Как работает система репутации?

— Это как система уровней и система XP. Чтобы её зарабатывать, вы должны выходить в ночной город и соревноваться с другими гонщиками. И чем больше вы зарабатываете репутации, чем больше вы удивляете других участников гонок, тем больше возможностей вы открываете в игре – автомобили, облики, больше вариантов для кастомизации.



Если вас поймала полиция, то вы не можете потерять уровень, но то количество репутации, которое вы заработали за эту ночь, сильно снизится. Также вам придётся платить штрафы наличными или через банк, так что вам действительно не захочется быть пойманным.

— 3 главные особенности игры?

— Эта игра сильно отличается от Most Wanted и Hot Pursuit. Во-первых, это большой открытый мир, в котором вы сможете отправиться, куда захотите. Этого не было ни в одной из этих игр. Во-вторых, огромное количество возможностей для кастомизации — теперь вы сможете выбрать персонажа для своего автомобиля, и сам способ кастомизации машины будет сильно отличаться. В-третьих — день и ночь. У вас будет выбор – участвовать в дневных гонках или попробовать свою удачу в незаконных гонках ночью.



Я считаю, что мы взяли лучшее из серии, но Need for Speed Heat – это новое и отдельное творение. В игре появятся знакомые элементы из предыдущих игр.



— Монетизация?

— На данный моменту нас в планах создание новых автомобилей и добавление их в игру путем платных дополнений. И я думаю, в дальнейшем мы, возможно, сделаем что-то вроде reveal map, в которой будут собраны все коллекционные предметы и другие материалы, на которые не было времени у игроков, которые играют не со дня премьеры игры. Никаких лутбоксов или микротранзакций.



— Будет ли каким-то образом погода влиять на геймплей?

— В игре много красивых визуальных эффектов и разнообразная окружающая среда, но она не усложнит игрокам жизнь. Мы осознанно не стали вводить эту особенность, так как это бы повлияло на уровень сложности во время гонок. Наша задача была сделать так, чтобы результат гонок не зависел от тех вещей, которые игрок не контролирует.