Red Dead Redemption 2 на ПК: где скачать на русском и какие системные требования

Свершилось! Главный вестерн в мире видеоигр Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК. Издатель Rockstar уже назвал дату выхода RDR 2 для PC — 5 ноября в клиенте компании и Epic Games Store, 8 ноября в России. Видеоигра увидела свет год назад, в октябре 2018 года — но только сейчас её подготовили к изданию для персональных компьютеров.
Red Dead Redemption 2 на ПК: предзаказ, где скачать и купить
Предзаказ в Rockstar Game Launcher для самых нетерпеливых стартовал вчера, 9 октября, и продлится до 22 октября. Чтобы воспользоваться этим предложением, придётся загрузить клиент Rockstar на свой компьютер. Заказать можно только специальную и ультимативную версию игры, а стандартная пока недоступна.
С 23 октября оформить предварительную покупку PC-версии RDR 2 для PC можно будет, к примеру, на Epic Games Store, GameStop, Green Man Gaming и Humble Store. Что до Steam, там Red Dead Redemption 2 для компьютеров ждите только в декабре.
Сколько стоит купить Red Dead Redemption 2 для ПК онлайн
До 22 октября приобрести Special Edition игры RDR 2 на PC можно по цене стандартного за 2499 рублей (обычная цена — 3199 рублей). тогда как Ultimate Edition стоит 3299 рублей (обычная цена — 3999 рублей). Но скидка — это ещё не всё. Купив игру до 22 октября, вы можете получить две другие игры в магазине в подарок.
Что включают в себя версии RDR2
Издатель выпускает три версии Red Dead Redemption на консолях: стандартную, Special Edition и Ultimate Edition. Давайте разберёмся, что они в себя включают.
В перечень бонусов Red Dead Redemption 2: Special Edition входят:
— миссия по ограблению банка и логово банды для сюжетного режима,
— вороная чистокровная кобыла в темных яблоках,
— талисман и медальон с внутриигровыми бонусами,
— модификаторы статуса, бонусы денег и скидки,
— костюм стрелка из Нуэво-Параисо,
— три бесплатных вида оружия у оружейников: пистолет «Волканик», карабин «Варминт» от Lancaster и помповый дробовик повышенной мощности.
Бонусы Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition включают все это в сюжетном режиме, а также следующие улучшения для сетевого режима игры:
— три бесплатных вида оружия у оружейников: пистолет «Волканик», карабин «Варминт» от Lancaster и помповый дробовик повышенной мощности,
— чистокровная кобыла темно-бурого цвета,
— доступ к теме лагеря «Выживальщик» бесплатно, костюмы «Черная роза» и «Щитомордник»,
— быстрый набор уровней (до 25-го уровня включительно).
Особенности Red Dead Redemption 2 на ПК
Уже известны особенности Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров, которые будут её отличать и могут дополнительно мотивировать на покупку:
— три новые миссии охотника за головами,
— два новых укрытия бандитов,
— две новые карты сокровищ,
— четыре новых вида оружия, среди которых три мы видели в Red Dead Online,
— четыре новые кобылы, среди которых две мы видели в Red Dead Online,
— новое задание по сбору травы.
Есть и технические особенности, которыми разработчики порадовали пользователей ПК:
— вырастет дальность прорисовки,
— улучшится качество глобального освещения и затенения объектов,
— улучшится качество следов на снегу,
— будут усовершенствованы отражения и тени,
— улучшится тесселяция текстур деревьев,
— улучшатся текстуры травы и шерсти на животных,
— будет добавлена поддержка HDR, 4K+ и разблокированного FPS,
— будет добавлена поддержка более одного монитора и широкоформатных экранов.
Системные требования Red Dead Redemption 2 для PC
Rockstar уже опубликовала системные требования Read Dead Redemption.
Минимальные:
Операционная система — Windows 7
Процессор — Intel Core i5-2500K или AMD FX-6300
Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 280
Оперативная память — 8 ГБ
место на диске — 150 ГБ
Рекомендуемые:
Операционная система — Windows 10
Процессор — Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 1500X
Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480
Оперативная память — 12 ГБ
Место на диске — 150 ГБ
Совсем скоро Rockstar опубликует трейлер Red Dead Redemption 2 для ПК в 4К и 60 FPS. А ваши компьютер и кошелек потянут консольный хит про Дикий Запад?
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