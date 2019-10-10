Red Dead Redemption 2 на ПК: где скачать на русском и какие системные требования

Этот боевик о Диком Западе разошёлся тиражом более 13 млн копий! Теперь на экране ПК можно увидеть, как яйца коней сжимаются на морозе.

Свершилось! Главный вестерн в мире видеоигр Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК. Издатель Rockstar уже назвал дату выхода RDR 2 для PC — 5 ноября в клиенте компании и Epic Games Store, 8 ноября в России. Видеоигра увидела свет год назад, в октябре 2018 года — но только сейчас её подготовили к изданию для персональных компьютеров.

Red Dead Redemption 2 на ПК: предзаказ, где скачать и купить

Предзаказ в Rockstar Game Launcher для самых нетерпеливых стартовал вчера, 9 октября, и продлится до 22 октября. Чтобы воспользоваться этим предложением, придётся загрузить клиент Rockstar на свой компьютер. Заказать можно только специальную и ультимативную версию игры, а стандартная пока недоступна.



С 23 октября оформить предварительную покупку PC-версии RDR 2 для PC можно будет, к примеру, на Epic Games Store, GameStop, Green Man Gaming и Humble Store. Что до Steam, там Red Dead Redemption 2 для компьютеров ждите только в декабре.

Сколько стоит купить Red Dead Redemption 2 для ПК онлайн

До 22 октября приобрести Special Edition игры RDR 2 на PC можно по цене стандартного за 2499 рублей (обычная цена — 3199 рублей). тогда как Ultimate Edition стоит 3299 рублей (обычная цена — 3999 рублей). Но скидка — это ещё не всё. Купив игру до 22 октября, вы можете получить две другие игры в магазине в подарок.

Что включают в себя версии RDR2

Издатель выпускает три версии Red Dead Redemption на консолях: стандартную, Special Edition и Ultimate Edition. Давайте разберёмся, что они в себя включают.



В перечень бонусов Red Dead Redemption 2: Special Edition входят:



— миссия по ограблению банка и логово банды для сюжетного режима,

— вороная чистокровная кобыла в темных яблоках,

— талисман и медальон с внутриигровыми бонусами,

— модификаторы статуса, бонусы денег и скидки,

— костюм стрелка из Нуэво-Параисо,

— три бесплатных вида оружия у оружейников: пистолет «Волканик», карабин «Варминт» от Lancaster и помповый дробовик повышенной мощности.



Бонусы Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition включают все это в сюжетном режиме, а также следующие улучшения для сетевого режима игры:



— три бесплатных вида оружия у оружейников: пистолет «Волканик», карабин «Варминт» от Lancaster и помповый дробовик повышенной мощности,

— чистокровная кобыла темно-бурого цвета,

— доступ к теме лагеря «Выживальщик» бесплатно, костюмы «Черная роза» и «Щитомордник»,

— быстрый набор уровней (до 25-го уровня включительно).

Особенности Red Dead Redemption 2 на ПК

Уже известны особенности Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров, которые будут её отличать и могут дополнительно мотивировать на покупку:



— три новые миссии охотника за головами,

— два новых укрытия бандитов,

— две новые карты сокровищ,

— четыре новых вида оружия, среди которых три мы видели в Red Dead Online,

— четыре новые кобылы, среди которых две мы видели в Red Dead Online,

— новое задание по сбору травы.



Есть и технические особенности, которыми разработчики порадовали пользователей ПК:



— вырастет дальность прорисовки,

— улучшится качество глобального освещения и затенения объектов,

— улучшится качество следов на снегу,

— будут усовершенствованы отражения и тени,

— улучшится тесселяция текстур деревьев,

— улучшатся текстуры травы и шерсти на животных,

— будет добавлена поддержка HDR, 4K+ и разблокированного FPS,

— будет добавлена поддержка более одного монитора и широкоформатных экранов.

Системные требования Red Dead Redemption 2 для PC

Rockstar уже опубликовала системные требования Read Dead Redemption.



Минимальные:

Операционная система — Windows 7

Процессор — Intel Core i5-2500K или AMD FX-6300

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 280

Оперативная память — 8 ГБ

место на диске — 150 ГБ



Рекомендуемые:



Операционная система — Windows 10

Процессор — Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 1500X

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480

Оперативная память — 12 ГБ

Место на диске — 150 ГБ



Совсем скоро Rockstar опубликует трейлер Red Dead Redemption 2 для ПК в 4К и 60 FPS. А ваши компьютер и кошелек потянут консольный хит про Дикий Запад?